В спа-салоне Магнитогорска найден труп массажистки

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Прибывшие медики констатировали смерть женщины
Прибывшие медики констатировали смерть женщины Фото:

В спа-салоне Магнитогорска Челябинской области найден труп массажистки. Об этом URA.RU сообщает источник.

«Тело массажистки обнаружено в ночь на субботу в одном из спа-салонов Магнитогорска. Предварительно, криминальных признаков смерти выявлено не было», — рассказал URA.RU источник.

Собеседник отметил, что женщине был 41 год. Обстоятельства ее смерти уточняют сотрудники правоохранительных органов.

URA.RU направило запрос в СУ СКР по Челябинской области. Ответ ожидается.

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В спа-салоне Магнитогорска Челябинской области найден труп массажистки. Об этом URA.RU сообщает источник. «Тело массажистки обнаружено в ночь на субботу в одном из спа-салонов Магнитогорска. Предварительно, криминальных признаков смерти выявлено не было», — рассказал URA.RU источник. Собеседник отметил, что женщине был 41 год. Обстоятельства ее смерти уточняют сотрудники правоохранительных органов. URA.RU направило запрос в СУ СКР по Челябинской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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