В спа-салоне Магнитогорска найден труп массажистки

Прибывшие медики констатировали смерть женщины
В спа-салоне Магнитогорска Челябинской области найден труп массажистки. Об этом URA.RU сообщает источник.
«Тело массажистки обнаружено в ночь на субботу в одном из спа-салонов Магнитогорска. Предварительно, криминальных признаков смерти выявлено не было», — рассказал URA.RU источник.
Собеседник отметил, что женщине был 41 год. Обстоятельства ее смерти уточняют сотрудники правоохранительных органов.
URA.RU направило запрос в СУ СКР по Челябинской области. Ответ ожидается.
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