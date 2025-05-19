Ушаков: Путин и Трамп планируют обмен заключенными «9 на 9»

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили план проведения нового обмена заключенными между двумя странами по формуле «9 на 9». Об этом 19 мая сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
«Конкретно [в разговоре с Трампом] были упомянуты обмены заключенными гражданами двух стран. Это важная гуманитарная акция. Несколько подобных акций уже были совершены в течение недавних месяцев. И президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной такой обмен 9 на 9 человек», — сообщил помощник президента.
Американский президент Дональд Трамп рассматривает Россию в качестве одного из приоритетных экономических партнеров для Соединенных Штатов, сообщил помощник президента. По его словам, во время телефонного разговора с Путиным Трамп выразил уверенность в потенциале развития двустороннего экономического сотрудничества. 19 мая состоялся телефонный разговор между российским лидером и главой Белого дома. Переговоры продолжались более двух часов и были охарактеризованы как содержательные, откровенные и максимально конструктивные. Подробности — в материале URA.RU.
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