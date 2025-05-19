Президент России Владимир Путин завершил телефонные переговоры с главой США Дональдом Трампом. После разговора российский лидер дал комментарии представителям СМИ. Переговоры продолжались свыше двух часов и были оценены как содержательные, откровенные и крайне конструктивные.
«Был очень содержательным и весьма откровенным. И в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным. Прежде всего, я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной», — подчеркнул Путин. Главные заявления главы РФ после его разговора с Трампом — в материале URA.RU.
Разговор длился более двух часов
После телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин выступил перед представителями СМИ. По информации, ранее предоставленной пресс-службой Кремля, глава российского государства связался с американским коллегой из образовательного центра «Сириус», куда он прибыл в понедельник. Путин отметил, что беседа с Трампом длилась свыше двух часов.
Путин поблагодарил Трампа
Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за участие Вашингтона в восстановлении прямого диалога между Москвой и Киевом. Он поблагодарил президента Штатов за оказанную поддержку в вопросе возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной, направленных на достижение возможного мирного соглашения. Речь идет о переговорах, которые ранее были приостановлены украинской стороной, отметил Путин в беседе с журналистами.
Стороны конфликта «на правильном пути»
Глава РФ заявил, что Россия и Украина в целом движутся в верном направлении в процессе урегулирования конфликта. По словам российского лидера, возобновление контактов между делегациями обеих стран в Стамбуле свидетельствует о позитивной динамике. «...мы в целом на правильном пути», — отметил Путин.
Позиции Трампа и Путина по прекращению огня
Президент России заявил, что глава Дональд Трамп во время их беседы обозначил свою точку зрения относительно прекращения военного конфликта на Украине. «Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия», — сообщил Путин представителям СМИ.
При этом глава России заявил, что РФ поддерживает прекращение боевых действий, однако необходимо определить наиболее действенные способы достижения мира. Он также подчеркнул, что РФ выступает за мирное разрешение украинского кризиса. Важно выработать наиболее эффективные механизмы продвижения к миру.
"Со своей стороны (в разговоре с президентом США Дональдом Трампом — прим. URA.RU) отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса", — сказал Пути. Эти слова прозвучали в беседе с журналистами.
Россия готова работать над меморандумом с Украиной
Владимир Путин заявил о готовности России приступить к работе над меморандумом с Украиной. По итогам беседы с Трампом российский лидер сообщил, что между ним и главой Белого дома достигнута договоренность о том, что Москва выдвинет инициативу и выразит готовность взаимодействовать с Киевом по подготовке меморандума, посвященного возможному будущему мирному соглашению. В документе могут быть зафиксированы ключевые принципы урегулирования, установлены сроки заключения мирного договора и другие важные аспекты, включая возможность временного прекращения огня в случае достижения соответствующих договоренностей, подчеркнул президент России.
"Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора..." — подчеркнул Путин. Об этом он сообщил в разговоре с прессой.
Москве и Киеву нужно найти компромиссы
Путин подчеркнул важность достижения компромиссных решений между Россией и Украиной, которые были бы приемлемы для обеих сторон. По словам российского лидера, ключевым условием является проявление максимальной готовности к поиску мирного урегулирования со стороны как Москвы, так и Киева. Путин отметил, что только при таком подходе можно выработать договоренности, удовлетворяющие интересы всех участников конфликта. Президент также акцентировал внимание на неизменности позиции России. «Главное для нас — устранить первопричины этого кризиса», — отметил он.
Детали разговора огласят Песков и Ушаков
Детальная информация о телефонных переговорах между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом будет предоставлена позднее пресс-секретарем российского лидера Дмитрием Песковым, а также помощником президента Юрием Ушаковым. Как отметил Путин, завершая общение с представителями СМИ после разговора с американским коллегой, в случае необходимости дополнительные разъяснения по содержанию состоявшегося телефонного контакта будут даны Песковым и Ушаковым.
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