19 мая 2025

161.RU: с полигона под Ростовом сбежали 10 зеков-контрактников, шестерых задержали

161.RU: сбежавшие с полигона под Ростовом зэки оказали сопротивление
© Служба новостей «URA.RU»
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Беглецов ловят с участием военной полиции
Беглецов ловят с участием военной полиции Фото:

Силовикам удалось задержать шестерых зэков-контрактников, сбежавших с полигона под Ростовом. Об этом сообщает источник 161.RU в военном СК.

«Ранее четверых беглецов поймали при попытке покинуть регион. Еще двое контрактников были обнаружены у границы с ЛНР и ДНР. При задержании они оказали сопротивление, но операция прошла успешно. Данные о задержанных засекречены, расследование курируют федеральные структуры», — рассказал источник «161.ру». 

По последним данным, в розыске остаются еще четверо беглецов. Их поиски ведутся не только в Ростовской области, но и на территориях новых субъектов РФ.

Напомним, 13 мая стало известно о побеге десяти заключивших контракт с Минобороны РФ для участия в СВО. Все они ранее отбывали сроки за тяжкие преступления, включая убийства, грабежи, наркопреступления и сексуальное насилие.

По факту бегства контрактников с полигона URA.RU связывалось с военно-следственным отделом по Ростовскому гарнизону, а также направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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Силовикам удалось задержать шестерых зэков-контрактников, сбежавших с полигона под Ростовом. Об этом сообщает источник 161.RU в военном СК. «Ранее четверых беглецов поймали при попытке покинуть регион. Еще двое контрактников были обнаружены у границы с ЛНР и ДНР. При задержании они оказали сопротивление, но операция прошла успешно. Данные о задержанных засекречены, расследование курируют федеральные структуры», — рассказал источник «161.ру».  По последним данным, в розыске остаются еще четверо беглецов. Их поиски ведутся не только в Ростовской области, но и на территориях новых субъектов РФ. Напомним, 13 мая стало известно о побеге десяти заключивших контракт с Минобороны РФ для участия в СВО. Все они ранее отбывали сроки за тяжкие преступления, включая убийства, грабежи, наркопреступления и сексуальное насилие. По факту бегства контрактников с полигона URA.RU связывалось с военно-следственным отделом по Ростовскому гарнизону, а также направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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