«Осторожный оптимизм»: политолог оценил переговоры Путина и Трампа

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа производит впечатления, которые можно охарактеризовать как «осторожный оптимизм». Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с URA.RU.
«Собственно, президент Путин и президент Трамп в своих комментариях после этого двухчасового разговора выразили удовлетворение своим собеседником, содержанием разговора и, в целом, тем, как идут эти дела <...> Важно, что этот разговор состоялся под впечатлением от встречи [представителей России и Украины] и разморозки этих самых переговоров <...> Осторожный оптимизм, я бы так сформулировал впечатления от сегодняшнего телефонного разговора», — сказал Мартынов. По его словам, заслуга нынешнего президента США в том, что прерванные (по инициативе Киева) более трех лет назад прямые переговоры России и Украины возобновились.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая и продлился более двух часов. В ходе него стороны обсудили, в частности, вопрос урегулирования украинского конфликта. После беседы оба лидера охарактеризовали ее как успешную.
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