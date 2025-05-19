Режиссер «Бандитского Петербурга» резко отреагировал на возможный ремейк сериала

Режиссер Бортко заявил, что не знает о ремейке «Бандитского Петербурга»

19 мая 2025 в 23:48 Размер текста - 17 +

Владимир Бортко отказался комментировать возможность ремейка «Бандитского Петербурга» Фото: Роман Наумов © URA.RU Режиссер сериала «Бандитский Петербург» ничего не знает о возможном ремейке сериала. Он пожелал авторам проекта удачи, но тему с журналистами обсуждать отказался и бросил трубку. «Ремейк хотят снимать? Да уж. Удачи им. Я вообще ничего об этом не знаю. Со мной никто не связывался. Не хочу больше обсуждать эту тему», — сказал Владимир Бортко корреспонденту « КП-Санкт-Петербург ». После заявления режиссер бросил трубку. Ранее слухи о возможной пересъемке сериала появились в сети. Вдова автора произведений, по которым сняли сериал, Андрея Константинова, Наталья Круглова, продала права на возможность экранизировать произведения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Режиссер сериала «Бандитский Петербург» ничего не знает о возможном ремейке сериала. Он пожелал авторам проекта удачи, но тему с журналистами обсуждать отказался и бросил трубку. «Ремейк хотят снимать? Да уж. Удачи им. Я вообще ничего об этом не знаю. Со мной никто не связывался. Не хочу больше обсуждать эту тему», — сказал Владимир Бортко корреспонденту «КП-Санкт-Петербург». После заявления режиссер бросил трубку. Ранее слухи о возможной пересъемке сериала появились в сети. Вдова автора произведений, по которым сняли сериал, Андрея Константинова, Наталья Круглова, продала права на возможность экранизировать произведения.