«Кому они врут»: олимпийский чемпион отреагировал на отказ Татарстана строить школу Загитовой

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко высказался по поводу отказа властей Татарстана строить школу фигурного катания для олимпийской чемпионки Алины Загитовой. По его словам, заявления о нехватке средств на такой важный для спорта проект несостоятельны.
«Кому они врут, что нет денег на школу Загитовой? Пусть они потрясут тех, кто гребет триллионами. Загитова — уникальная спортсменка, она великая олимпийская чемпионка», — заявил Тихонов, отметив, что школа предназначалась не только для самой Загитовой, но и для будущих поколений спортсменов и чемпионов. Его слова передает «ВсеПроСпорт».
Алина Загитова является одной из самых титулованных фигуристок в истории российского и мирового спорта. Помимо олимпийского золота, на ее счету победы на чемпионате мира (2019), а также медали европейских первенств 2018 и 2019 годов.
Также Загитова стала второй одиночницей в истории фигурного катания после Ким Ен А, которой удалось выиграть все самые престижные титулы. В 2019 году спортсменка приостановила свою карьеру и с тех пор не выступает в официальных соревнованиях.
Руководство Татарстана отклонило проект строительства школы фигурного катания, инициированный Загитовой. Планировалось, что образовательное учреждение появится в Казани, однако представленный проект не получил одобрения со стороны властей республики из-за высокой стоимости реализации, передает RT.
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