«Кому они врут»: олимпийский чемпион отреагировал на отказ Татарстана строить школу Загитовой

Тихонов: власти Татарстана врут, что у них нет денег на школу Загитовой
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Власти Татарстана не согласовали проект школы Загитовой
Власти Татарстана не согласовали проект школы Загитовой Фото:

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко высказался по поводу отказа властей Татарстана строить школу фигурного катания для олимпийской чемпионки Алины Загитовой. По его словам, заявления о нехватке средств на такой важный для спорта проект несостоятельны.

«Кому они врут, что нет денег на школу Загитовой? Пусть они потрясут тех, кто гребет триллионами. Загитова — уникальная спортсменка, она великая олимпийская чемпионка», — заявил Тихонов, отметив, что школа предназначалась не только для самой Загитовой, но и для будущих поколений спортсменов и чемпионов. Его слова передает «ВсеПроСпорт».

Алина Загитова является одной из самых титулованных фигуристок в истории российского и мирового спорта. Помимо олимпийского золота, на ее счету победы на чемпионате мира (2019), а также медали европейских первенств 2018 и 2019 годов.

Также Загитова стала второй одиночницей в истории фигурного катания после Ким Ен А, которой удалось выиграть все самые престижные титулы. В 2019 году спортсменка приостановила свою карьеру и с тех пор не выступает в официальных соревнованиях.

Руководство Татарстана отклонило проект строительства школы фигурного катания, инициированный Загитовой. Планировалось, что образовательное учреждение появится в Казани, однако представленный проект не получил одобрения со стороны властей республики из-за высокой стоимости реализации, передает RT.

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко высказался по поводу отказа властей Татарстана строить школу фигурного катания для олимпийской чемпионки Алины Загитовой. По его словам, заявления о нехватке средств на такой важный для спорта проект несостоятельны. «Кому они врут, что нет денег на школу Загитовой? Пусть они потрясут тех, кто гребет триллионами. Загитова — уникальная спортсменка, она великая олимпийская чемпионка», — заявил Тихонов, отметив, что школа предназначалась не только для самой Загитовой, но и для будущих поколений спортсменов и чемпионов. Его слова передает «ВсеПроСпорт». Алина Загитова является одной из самых титулованных фигуристок в истории российского и мирового спорта. Помимо олимпийского золота, на ее счету победы на чемпионате мира (2019), а также медали европейских первенств 2018 и 2019 годов. Также Загитова стала второй одиночницей в истории фигурного катания после Ким Ен А, которой удалось выиграть все самые престижные титулы. В 2019 году спортсменка приостановила свою карьеру и с тех пор не выступает в официальных соревнованиях. Руководство Татарстана отклонило проект строительства школы фигурного катания, инициированный Загитовой. Планировалось, что образовательное учреждение появится в Казани, однако представленный проект не получил одобрения со стороны властей республики из-за высокой стоимости реализации, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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