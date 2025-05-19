19 мая 2025

В Салехарде мужчина прописал иностранцев в доме без воды, света и газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Граждан Азербайджана прописали фиктивно
Граждан Азербайджана прописали фиктивно Фото:

В Салехарде суд вынес приговор местному жителю по делу о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Мужчина зарегистрировал граждан Азербайджана по месту пребывания в жилом доме, который фактически не был пригоден для проживания, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Установлено, что мужчина фиктивно зарегистрировал граждан Республики Азербайджан в частном доме, в котором отсутствовали коммуникации (водоснабжение, газопровод, свет)», — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО, опубликованном в Telegram.

Наказание в виде лишения свободы суд заменил принудительными работами на шесть месяцев с удержанием пяти процентов из заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

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В Салехарде суд вынес приговор местному жителю по делу о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Мужчина зарегистрировал граждан Азербайджана по месту пребывания в жилом доме, который фактически не был пригоден для проживания, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Установлено, что мужчина фиктивно зарегистрировал граждан Республики Азербайджан в частном доме, в котором отсутствовали коммуникации (водоснабжение, газопровод, свет)», — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО, опубликованном в Telegram. Наказание в виде лишения свободы суд заменил принудительными работами на шесть месяцев с удержанием пяти процентов из заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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