Мужчина с подругой отправились на сапах в море, а после погибли

Около Владивостока нашли тело мужчины, пропавшего на сапе с подругой
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Мужчина и женщина были найдены мертвыми после прогулки на сапах (архивное фото)
Мужчина и женщина были найдены мертвыми после прогулки на сапах (архивное фото) Фото:

Во Владивостоке завершились поиски мужчины, который пропал во время морской прогулки на сапборде вместе с подругой — его тело обнаружили в акватории Амурского залива. Об этом пишут местные СМИ. 

«Спасатели МЧС подняли тело мужчины в районе Де-Фриза. В „Примпоиске“ подтвердили, что найденное тело принадлежит пропавшему сапбордисту», — говорится в публикации telegram-канала «Новости Приморья — Владивостока». Отмечается, что в «ПримПоиске» также подтвердили информацию о гибели мужчины. Официальных данных от МЧС пока нет. 

Ранее Виктор и его подруга Алена 18 мая отправились на сапборде по маршруту от Второй речки до Де-Фриза и не вернулись. Поиски с участием лодок и квадрокоптеров продолжались до ночи.

В понедельник днем спасатели обнаружили сапборд в районе Де-Фриза, а к вечеру очевидцы нашли тело женщины на берегу у поселка Тавричанка Надеждинского района. По словам свидетелей, когда пара отправилась в плавание, на них не было спасательных жилетов.

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Во Владивостоке завершились поиски мужчины, который пропал во время морской прогулки на сапборде вместе с подругой — его тело обнаружили в акватории Амурского залива. Об этом пишут местные СМИ.  «Спасатели МЧС подняли тело мужчины в районе Де-Фриза. В „Примпоиске“ подтвердили, что найденное тело принадлежит пропавшему сапбордисту», — говорится в публикации telegram-канала «Новости Приморья — Владивостока». Отмечается, что в «ПримПоиске» также подтвердили информацию о гибели мужчины. Официальных данных от МЧС пока нет.  Ранее Виктор и его подруга Алена 18 мая отправились на сапборде по маршруту от Второй речки до Де-Фриза и не вернулись. Поиски с участием лодок и квадрокоптеров продолжались до ночи. В понедельник днем спасатели обнаружили сапборд в районе Де-Фриза, а к вечеру очевидцы нашли тело женщины на берегу у поселка Тавричанка Надеждинского района. По словам свидетелей, когда пара отправилась в плавание, на них не было спасательных жилетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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