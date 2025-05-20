Мужчина с подругой отправились на сапах в море, а после погибли

Во Владивостоке завершились поиски мужчины, который пропал во время морской прогулки на сапборде вместе с подругой — его тело обнаружили в акватории Амурского залива. Об этом пишут местные СМИ.
«Спасатели МЧС подняли тело мужчины в районе Де-Фриза. В „Примпоиске“ подтвердили, что найденное тело принадлежит пропавшему сапбордисту», — говорится в публикации telegram-канала «Новости Приморья — Владивостока». Отмечается, что в «ПримПоиске» также подтвердили информацию о гибели мужчины. Официальных данных от МЧС пока нет.
Ранее Виктор и его подруга Алена 18 мая отправились на сапборде по маршруту от Второй речки до Де-Фриза и не вернулись. Поиски с участием лодок и квадрокоптеров продолжались до ночи.
В понедельник днем спасатели обнаружили сапборд в районе Де-Фриза, а к вечеру очевидцы нашли тело женщины на берегу у поселка Тавричанка Надеждинского района. По словам свидетелей, когда пара отправилась в плавание, на них не было спасательных жилетов.
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