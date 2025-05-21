Звезды закатят грандиозную бесплатную тусовку на окраине Екатеринбурга

В Екатеринбурге пройдет бесплатный Mega Urban Fest

21 мая 2025 в 20:28 Размер текста - 17 +

Mega Urban Fest соберет сотни екатеринбуржцев возле ТРЦ «Мега» Фото: Размик Закарян © URA.RU С пятницы екатеринбуржцев ожидает череда встреч со звездами шоу-бизнеса и спорта. Среди мероприятий: фестиваль Mega Urban Fest с Dead Blonde и GSPD, автограф-сессия с футболистов «Урала», открытие сезона Летнего театра с Валерием Сюткиным и многое другое. Чем еще можно занять себя с 23 по 25 мая — в афише URA.RU. 23 мая Открытие сезона Летнего театра (6+) В парке Маяковского стартует новый сезон концертной площадки. В первый день работы на ней выступит Валерий Сюткин. Начало — в 19:30, билеты стоят от 2000 рублей. Шоу «Уральских пельменей» (12+) Легендарная команда представит новую программу «Книжный Тагил». Зрителей ждут яркие номера и искрометные шутки. Мероприятие пройдет во Дворце молодежи, билеты — от 4500 рублей. Автограф-сессия Эрика Бикфалви (0+) Бывший нападающий ФК «Урал» встретится с фанатами в ТРЦ «Гринвич». Получить фотографию и автограф, поучаствовать в розыгрыше билетов и купить мерч можно в фан-шоп клуба. Всех желающих ждут с 17:30 до 19:30, вход свободный. Рейв Средневековья (18+) Екатеринбуржцев зовут на необычную вечеринку в концерт-холл «Свобода». Организаторы обещают, что рыцарям на конях будет скидка на входе, на хоббихорсеров это тоже распространяется. В программе — техно, горячительные напитки и танцы. Начало — в 23:30, билеты — от 400 рублей. 24 мая Mega Urban Fest (6+) Юбилейный фестиваль пройдет возле ТРЦ «Мега». Гостей ждут зрелищные дрифт- и мотошоу, баскетбол 3×3, соревнования по скейтбордингу, BMX, кик-скутерингу и роллерскейтингу, танцевальные батлы, тату-бар, фудкорт и маркет. В финале выступят Dead Blonde и GSPD. Вход свободный, но нужно пройти регистрацию, мероприятие пройдет с 12:00 до 21:00. Фестиваль барбекю (0+) Мероприятия будет идти в субботу и воскресенье с 10:00 до 22:00. В программе — мастер-классы по приготовлению шашлыка с фруктовой сальсой, сердца ягненка в перечной глазури, кальмара с печеными кореньями и другие блюда, выступления разных национальных диаспор, чайные церемонии и экскурсии, ярмарки. Одной из самых больших развлекательных площадок станет футбольная зона возле Музея изобразительных искусств, где можно сыграть в футбол и посетить лекцию. Также на фестивале будут работать 14 кафе и ресторанов города, которые приготовят около 30 тонн мяса. Вход на фестиваль свободный. Фестиваль «Урал маркет» (6+) В Уральском центре развития дизайна пройдет ярмарка, где можно будет приобрести одежду, аксессуары, деликатесы, украшения и многое другое. Мероприятие продлится все выходные с 12:00 до 20:00, вход свободный. 25 мая Международные соревнования «Вызов» (6+) Пройдет заключительный этап состязаний спецподразделений: команды покажут себя на полосе «препятствий». В финале пройдет награждение победителей и торжественное закрытие, кроме этого будет работать выставка трофейной техники, которая вызвала ажиотаж в парке Маяковского. Мероприятие продлится с 11:00 до 14:30 на полигоне «Свердловский», вход свободный. Шоу от «Стендап ЕКБ» (12+) Во второй день Фестиваля барбекю посетителей будет развлекать шоу «Стендап ЕКБ». Комики проектов ТНТ и ВК Гассан Джабер, Влада Макаренкова и Никита Пересветов выйдут на главную сцену в 15:00. Соревнования по exotic pole dance (18+) В Екатеринбурге определят лучшую танцовщицу на пилоне. На дерзкие трюки можно посмотреть в концерт-холле «Свобода» в 18:00. Вход — от 1000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С пятницы екатеринбуржцев ожидает череда встреч со звездами шоу-бизнеса и спорта. Среди мероприятий: фестиваль Mega Urban Fest с Dead Blonde и GSPD, автограф-сессия с футболистов «Урала», открытие сезона Летнего театра с Валерием Сюткиным и многое другое. Чем еще можно занять себя с 23 по 25 мая — в афише URA.RU. Открытие сезона Летнего театра (6+) В парке Маяковского стартует новый сезон концертной площадки. В первый день работы на ней выступит Валерий Сюткин. Начало — в 19:30, билеты стоят от 2000 рублей. Шоу «Уральских пельменей» (12+) Легендарная команда представит новую программу «Книжный Тагил». Зрителей ждут яркие номера и искрометные шутки. Мероприятие пройдет во Дворце молодежи, билеты — от 4500 рублей. Автограф-сессия Эрика Бикфалви (0+) Бывший нападающий ФК «Урал» встретится с фанатами в ТРЦ «Гринвич». Получить фотографию и автограф, поучаствовать в розыгрыше билетов и купить мерч можно в фан-шоп клуба. Всех желающих ждут с 17:30 до 19:30, вход свободный. Рейв Средневековья (18+) Екатеринбуржцев зовут на необычную вечеринку в концерт-холл «Свобода». Организаторы обещают, что рыцарям на конях будет скидка на входе, на хоббихорсеров это тоже распространяется. В программе — техно, горячительные напитки и танцы. Начало — в 23:30, билеты — от 400 рублей. Mega Urban Fest (6+) Юбилейный фестиваль пройдет возле ТРЦ «Мега». Гостей ждут зрелищные дрифт- и мотошоу, баскетбол 3×3, соревнования по скейтбордингу, BMX, кик-скутерингу и роллерскейтингу, танцевальные батлы, тату-бар, фудкорт и маркет. В финале выступят Dead Blonde и GSPD. Вход свободный, но нужно пройти регистрацию, мероприятие пройдет с 12:00 до 21:00. Фестиваль барбекю (0+) Мероприятия будет идти в субботу и воскресенье с 10:00 до 22:00. В программе — мастер-классы по приготовлению шашлыка с фруктовой сальсой, сердца ягненка в перечной глазури, кальмара с печеными кореньями и другие блюда, выступления разных национальных диаспор, чайные церемонии и экскурсии, ярмарки. Одной из самых больших развлекательных площадок станет футбольная зона возле Музея изобразительных искусств, где можно сыграть в футбол и посетить лекцию. Также на фестивале будут работать 14 кафе и ресторанов города, которые приготовят около 30 тонн мяса. Вход на фестиваль свободный. Фестиваль «Урал маркет» (6+) В Уральском центре развития дизайна пройдет ярмарка, где можно будет приобрести одежду, аксессуары, деликатесы, украшения и многое другое. Мероприятие продлится все выходные с 12:00 до 20:00, вход свободный. Международные соревнования «Вызов» (6+) Пройдет заключительный этап состязаний спецподразделений: команды покажут себя на полосе «препятствий». В финале пройдет награждение победителей и торжественное закрытие, кроме этого будет работать выставка трофейной техники, которая вызвала ажиотаж в парке Маяковского. Мероприятие продлится с 11:00 до 14:30 на полигоне «Свердловский», вход свободный. Шоу от «Стендап ЕКБ» (12+) Во второй день Фестиваля барбекю посетителей будет развлекать шоу «Стендап ЕКБ». Комики проектов ТНТ и ВК Гассан Джабер, Влада Макаренкова и Никита Пересветов выйдут на главную сцену в 15:00. Соревнования по exotic pole dance (18+) В Екатеринбурге определят лучшую танцовщицу на пилоне. На дерзкие трюки можно посмотреть в концерт-холле «Свобода» в 18:00. Вход — от 1000 рублей.