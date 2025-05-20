В Подмосковье возбуждено дело после массового отравления шаурмой

В Егорьевске Московской области возбуждено уголовное дело из-за массового отравления продуктами питания. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.
«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление жителей города, в том числе несовершеннолетних», — пишет ведомство в официальном telegram-канале. В результате более десяти человек, среди которых есть несовершеннолетние, обратились за медицинской помощью.
Около 17 жителей города приобрели шаурму в одном из пунктов общественного питания города, после чего почувствовали признаки отравления. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает. На месте происшествия следователи совместно с криминалистами, представителями прокуратуры и Роспотребнадзора провели осмотр торгового павильона. В ходе проверки изъяты образцы реализованной продукции для проведения лабораторных исследований. Сам павильон был опечатан и временно закрыт до выяснения всех обстоятельств.
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