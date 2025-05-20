В Подмосковье возбуждено дело после массового отравления шаурмой

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Более десяти человек обратились за медицинской помощью после того, как поели шаурму
Более десяти человек обратились за медицинской помощью после того, как поели шаурму Фото:

В Егорьевске Московской области возбуждено уголовное дело из-за массового отравления продуктами питания. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление жителей города, в том числе несовершеннолетних», — пишет ведомство в официальном telegram-канале. В результате более десяти человек, среди которых есть несовершеннолетние, обратились за медицинской помощью.

Около 17 жителей города приобрели шаурму в одном из пунктов общественного питания города, после чего почувствовали признаки отравления. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает. На месте происшествия следователи совместно с криминалистами, представителями прокуратуры и Роспотребнадзора провели осмотр торгового павильона. В ходе проверки изъяты образцы реализованной продукции для проведения лабораторных исследований. Сам павильон был опечатан и временно закрыт до выяснения всех обстоятельств.

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В Егорьевске Московской области возбуждено уголовное дело из-за массового отравления продуктами питания. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области. «Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление жителей города, в том числе несовершеннолетних», — пишет ведомство в официальном telegram-канале. В результате более десяти человек, среди которых есть несовершеннолетние, обратились за медицинской помощью. Около 17 жителей города приобрели шаурму в одном из пунктов общественного питания города, после чего почувствовали признаки отравления. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает. На месте происшествия следователи совместно с криминалистами, представителями прокуратуры и Роспотребнадзора провели осмотр торгового павильона. В ходе проверки изъяты образцы реализованной продукции для проведения лабораторных исследований. Сам павильон был опечатан и временно закрыт до выяснения всех обстоятельств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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