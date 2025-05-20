В Челябинске назвали пять худших маршруток апреля

В Челябинске по итогам апреля будут оштрафованы пять худших перевозчиков. Они регулярно допускали срывы в работе общественного транспорта.
«Ежемесячно проводится проверка и приёмка выполненной транспортной работы за предыдущий месяц. Неисполнение рейсов, нарушение расписания при отправлении с конечных, отклонение от маршрута и многие другие нарушения выявляются и собираются автоматически с помощью Региональной навигационно-информационной системы, по итогам перевозчикам выставляются штрафы за нарушение условий контрактов. Неудовлетворительной признана работа пяти маршрутов», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».
В прошлом месяце жалобы поступили на следующие автобусные маршруты: на линии А 10к, обслуживаемой компанией «Никита Кожемяка» (Чадаев Н.В.), было зафиксировано 14% нареканий. Маршруты А 72 и А 19, находящиеся в ведении ООО «Автолайн» (Полянин А.В.), получили 28% и 32% жалоб соответственно. На маршруте А 128, эксплуатируемом «Автотранспортным предприятием №1» (Полянин А.В.), доля жалоб составила 47%. Самый высокий уровень недовольства — 78% — был отмечен по маршруту А 172, который обслуживает компания «Консул» (Францев В.В.).
Наиболее качественное выполнение перевозок по маршрутам продемонстрировали следующие организации:
— Троллейбусный маршрут №12 обслуживается ООО «ЧелябГЭТ»;
— Трамвайный маршрут №10 — ООО «Синара — ГТР Челябинск»;
— Автобусный маршрут №44 — ООО «Меркурий»;
— Автобусный маршрут №123 — ООО «Третий автобусный парк»;
— Автобусный маршрут №130 — индивидуальный предприниматель Планков В.В.;
— Автобусный маршрут №158к — ООО «Никита Кожемяка». В городе Копейске наилучшие показатели по маршрутам №5, 10 и 22 отмечены у МУП «Копейское пассажирское автопредприятие».
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