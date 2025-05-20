В Челябинске назвали пять худших маршруток апреля

Пять худших маршруток апреля в Челябинске получат штрафы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перевозчикам за срывы работы назначены штрафы (архивное фото)
Перевозчикам за срывы работы назначены штрафы (архивное фото) Фото:

В Челябинске по итогам апреля будут оштрафованы пять худших перевозчиков. Они регулярно допускали срывы в работе общественного транспорта.

«Ежемесячно проводится проверка и приёмка выполненной транспортной работы за предыдущий месяц. Неисполнение рейсов, нарушение расписания при отправлении с конечных, отклонение от маршрута и многие другие нарушения выявляются и собираются автоматически с помощью Региональной навигационно-информационной системы, по итогам перевозчикам выставляются штрафы за нарушение условий контрактов. Неудовлетворительной признана работа пяти маршрутов», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

В прошлом месяце жалобы поступили на следующие автобусные маршруты: на линии А 10к, обслуживаемой компанией «Никита Кожемяка» (Чадаев Н.В.), было зафиксировано 14% нареканий. Маршруты А 72 и А 19, находящиеся в ведении ООО «Автолайн» (Полянин А.В.), получили 28% и 32% жалоб соответственно. На маршруте А 128, эксплуатируемом «Автотранспортным предприятием №1» (Полянин А.В.), доля жалоб составила 47%. Самый высокий уровень недовольства — 78% — был отмечен по маршруту А 172, который обслуживает компания «Консул» (Францев В.В.).

Наиболее качественное выполнение перевозок по маршрутам продемонстрировали следующие организации:

— Троллейбусный маршрут №12 обслуживается ООО «ЧелябГЭТ»;

— Трамвайный маршрут №10 — ООО «Синара — ГТР Челябинск»;

— Автобусный маршрут №44 — ООО «Меркурий»;

— Автобусный маршрут №123 — ООО «Третий автобусный парк»;

— Автобусный маршрут №130 — индивидуальный предприниматель Планков В.В.;

— Автобусный маршрут №158к — ООО «Никита Кожемяка». В городе Копейске наилучшие показатели по маршрутам №5, 10 и 22 отмечены у МУП «Копейское пассажирское автопредприятие».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске по итогам апреля будут оштрафованы пять худших перевозчиков. Они регулярно допускали срывы в работе общественного транспорта. «Ежемесячно проводится проверка и приёмка выполненной транспортной работы за предыдущий месяц. Неисполнение рейсов, нарушение расписания при отправлении с конечных, отклонение от маршрута и многие другие нарушения выявляются и собираются автоматически с помощью Региональной навигационно-информационной системы, по итогам перевозчикам выставляются штрафы за нарушение условий контрактов. Неудовлетворительной признана работа пяти маршрутов», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». В прошлом месяце жалобы поступили на следующие автобусные маршруты: на линии А 10к, обслуживаемой компанией «Никита Кожемяка» (Чадаев Н.В.), было зафиксировано 14% нареканий. Маршруты А 72 и А 19, находящиеся в ведении ООО «Автолайн» (Полянин А.В.), получили 28% и 32% жалоб соответственно. На маршруте А 128, эксплуатируемом «Автотранспортным предприятием №1» (Полянин А.В.), доля жалоб составила 47%. Самый высокий уровень недовольства — 78% — был отмечен по маршруту А 172, который обслуживает компания «Консул» (Францев В.В.). Наиболее качественное выполнение перевозок по маршрутам продемонстрировали следующие организации: — Троллейбусный маршрут №12 обслуживается ООО «ЧелябГЭТ»; — Трамвайный маршрут №10 — ООО «Синара — ГТР Челябинск»; — Автобусный маршрут №44 — ООО «Меркурий»; — Автобусный маршрут №123 — ООО «Третий автобусный парк»; — Автобусный маршрут №130 — индивидуальный предприниматель Планков В.В.; — Автобусный маршрут №158к — ООО «Никита Кожемяка». В городе Копейске наилучшие показатели по маршрутам №5, 10 и 22 отмечены у МУП «Копейское пассажирское автопредприятие».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...