На маршруте между Салехардом и Лабытнанги открыли дополнительные рейсы

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Через Обь запустили допрейсы вертолетами
Через Обь запустили допрейсы вертолетами Фото:
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Ледоход и паводок на Ямале

Власти Ямала ввели дополнительные вертолетные рейсы на 21 мая между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщает окружной дептранс. 

По данным окружного ведомства, на 21 мая на направлении Салехард — Лабытнанги будут организованы дополнительные рейсы. Вылеты из Салехарда назначены на 07:15, 08:45, 16:30 и 18:00. Отправление из Лабытнанги предусмотрено в 07:55, 09:25, 17:10 и 18:40 часов. 

Ранее сообщалось, что транспортное сообщение через Обь между Салехардом и Лабытнанги стало невозможным из-за ледохода. Пассажиров перевозят вертолетами. 

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Власти Ямала ввели дополнительные вертолетные рейсы на 21 мая между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщает окружной дептранс.  По данным окружного ведомства, на 21 мая на направлении Салехард — Лабытнанги будут организованы дополнительные рейсы. Вылеты из Салехарда назначены на 07:15, 08:45, 16:30 и 18:00. Отправление из Лабытнанги предусмотрено в 07:55, 09:25, 17:10 и 18:40 часов.  Ранее сообщалось, что транспортное сообщение через Обь между Салехардом и Лабытнанги стало невозможным из-за ледохода. Пассажиров перевозят вертолетами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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