На маршруте между Салехардом и Лабытнанги открыли дополнительные рейсы

Через Обь запустили допрейсы вертолетами
новость из сюжетаЛедоход и паводок на Ямале
Власти Ямала ввели дополнительные вертолетные рейсы на 21 мая между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщает окружной дептранс.
По данным окружного ведомства, на 21 мая на направлении Салехард — Лабытнанги будут организованы дополнительные рейсы. Вылеты из Салехарда назначены на 07:15, 08:45, 16:30 и 18:00. Отправление из Лабытнанги предусмотрено в 07:55, 09:25, 17:10 и 18:40 часов.
Ранее сообщалось, что транспортное сообщение через Обь между Салехардом и Лабытнанги стало невозможным из-за ледохода. Пассажиров перевозят вертолетами.
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