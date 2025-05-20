В Тюмени рассказали, кому готовы платить больше 270 тысяч рублей

В Тюмени зарплата инженера релейной защиты превысила 270 тысяч рублей
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Вторую строчку рейтинга занял стоматолог, третью - инженер автоматизированных систем
Вторую строчку рейтинга занял стоматолог, третью - инженер автоматизированных систем Фото:

В Тюменской области самой высокооплачиваемой вакансией в апреле стала должность инженера релейной защиты и автоматики с заработной платой 276 тысяч рублей. Об этом сообщила директор департамента труда и занятости населения региона Вероника Ефремова.

«На втором месте по зарплате стоматолог-ортопед, которому работодатели готовы предложить до 250 тысяч рублей. Третью строчку рейтинга занял инженер автоматизированной системы управления с окладом 231,6 тысячи рублей», — приводит слова Ефремовой «РБК Тюмень».

В среднем, зарплата по вакансиям, заявленным работодателями в органы службы занятости Тюменской области, составила 49,7 тысячи рублей. В апреле 2024 года показатель составлял 44,8 тысячи.

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В Тюменской области самой высокооплачиваемой вакансией в апреле стала должность инженера релейной защиты и автоматики с заработной платой 276 тысяч рублей. Об этом сообщила директор департамента труда и занятости населения региона Вероника Ефремова. «На втором месте по зарплате стоматолог-ортопед, которому работодатели готовы предложить до 250 тысяч рублей. Третью строчку рейтинга занял инженер автоматизированной системы управления с окладом 231,6 тысячи рублей», — приводит слова Ефремовой «РБК Тюмень». В среднем, зарплата по вакансиям, заявленным работодателями в органы службы занятости Тюменской области, составила 49,7 тысячи рублей. В апреле 2024 года показатель составлял 44,8 тысячи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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