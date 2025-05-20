В Тюмени рассказали, кому готовы платить больше 270 тысяч рублей

В Тюменской области самой высокооплачиваемой вакансией в апреле стала должность инженера релейной защиты и автоматики с заработной платой 276 тысяч рублей. Об этом сообщила директор департамента труда и занятости населения региона Вероника Ефремова.
«На втором месте по зарплате стоматолог-ортопед, которому работодатели готовы предложить до 250 тысяч рублей. Третью строчку рейтинга занял инженер автоматизированной системы управления с окладом 231,6 тысячи рублей», — приводит слова Ефремовой «РБК Тюмень».
В среднем, зарплата по вакансиям, заявленным работодателями в органы службы занятости Тюменской области, составила 49,7 тысячи рублей. В апреле 2024 года показатель составлял 44,8 тысячи.
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