«Есть два пути»: Медведев назвал еще один способ закончить СВО

Вице-премьер России Дмитрий Медведев сделал заявление о возможных путях достижения мира на Украине. По его словам, у Украины остался последний шанс сохранить свою государственность после окончания военных действий — это прямые переговоры или капитуляция.
«Мы готовы к прямым переговорам без предварительных условий. Такие переговоры могут позволить обрести мир. Но есть и другой путь для Киева — путь безоговорочной капитуляции. Нашей стране такой путь нравится больше», — заявил вице-премьер на Петербургском международном юридическом форуме. Трансляция его выступления проходила на сайте мероприятия.
Ранее Дмитрий Медведев уже подчеркивал, что завершение специальной военной операции на Украине должно привести к победе России и ликвидации действующего киевского режима, отмечая при этом, что речь идет именно о смене власти, а не уничтожении украинского государства. Он также заявлял, что мнения киевских властей не всегда совпадают с позицией всего украинского народа.
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