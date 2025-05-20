«Есть два пути»: Медведев назвал еще один способ закончить СВО

Медведев: у Украины остался последний шанс сохранить государственность
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Медведев заявил, что у Украины есть два пути — переговоры или капитуляция
Медведев заявил, что у Украины есть два пути — переговоры или капитуляция Фото:

Вице-премьер России Дмитрий Медведев сделал заявление о возможных путях достижения мира на Украине. По его словам, у Украины остался последний шанс сохранить свою государственность после окончания военных действий — это прямые переговоры или капитуляция.

«Мы готовы к прямым переговорам без предварительных условий. Такие переговоры могут позволить обрести мир. Но есть и другой путь для Киева — путь безоговорочной капитуляции. Нашей стране такой путь нравится больше», — заявил вице-премьер на Петербургском международном юридическом форуме. Трансляция его выступления проходила на сайте мероприятия.

Ранее Дмитрий Медведев уже подчеркивал, что завершение специальной военной операции на Украине должно привести к победе России и ликвидации действующего киевского режима, отмечая при этом, что речь идет именно о смене власти, а не уничтожении украинского государства. Он также заявлял, что мнения киевских властей не всегда совпадают с позицией всего украинского народа.

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Вице-премьер России Дмитрий Медведев сделал заявление о возможных путях достижения мира на Украине. По его словам, у Украины остался последний шанс сохранить свою государственность после окончания военных действий — это прямые переговоры или капитуляция. «Мы готовы к прямым переговорам без предварительных условий. Такие переговоры могут позволить обрести мир. Но есть и другой путь для Киева — путь безоговорочной капитуляции. Нашей стране такой путь нравится больше», — заявил вице-премьер на Петербургском международном юридическом форуме. Трансляция его выступления проходила на сайте мероприятия. Ранее Дмитрий Медведев уже подчеркивал, что завершение специальной военной операции на Украине должно привести к победе России и ликвидации действующего киевского режима, отмечая при этом, что речь идет именно о смене власти, а не уничтожении украинского государства. Он также заявлял, что мнения киевских властей не всегда совпадают с позицией всего украинского народа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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