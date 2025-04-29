Медведев: спецоперация завершится победой России

СВО на Украине должно завершиться победой России и ликвидацией действующего в Киеве режима. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Надо завершить победой специальную военную операцию на Украине. И надо уничтожить киевский неонацистский режим. Но именно режим, а не государство, чья судьба — это вопрос будущего», — заявил Медведев в ходе федерального просветительского марафона «Знания. Первые». Трансляция идет на официальном сайте мероприятия. Также зампред Совбеза РФ подчеркнул, что заявления киевских властей не всегда отражают мнение всего украинского народа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.