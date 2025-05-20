В Москве повысят цены на проезд на городском транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 июня стоимость поездки на городском транспорте в Москве будет составлять минимум 63 рубля
С 1 июня стоимость поездки на городском транспорте в Москве будет составлять минимум 63 рубля Фото:

С 1 июня в Москве повысятся тарифы на проезд в городском транспорте в среднем на 5%. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

«С 1 июня 2025 года стоимость билетов на проезд в городском транспорте Москвы будет скорректирована в среднем на 5% в целях компенсации растущих расходов перевозчиков на топливо, электроэнергию, запасные части и другие необходимые материалы», — говорится в сообщении дептранса. Оно опубликовано в telegram-канале.

Так, стоимость разовой поездки на метро, наземном транспорте и по Московскому центральному кольцу (МЦК) по билету «Кошелек» на карте «Тройка» составит 67 рублей (вместо 63), а в пригороде — 90 рублей (вместо 84). Цены на поездки по другим тарифам вырастут на четыре-шесть рублей.

В ведомстве уточнили, что самой выгодной станет разовая поездка по биометрии — она будет стоить 63 рубля. При этом пересадки между маршрутами наземного транспорта и рельсовыми видами останутся бесплатными. Также с начала лета изменятся тарифы на проезд по МСД в критически загруженные часы и эвакуацию автомобилей — стоимость составит семь рублей за участок.

В департаменте транспорта пояснили, что корректировка тарифов связана с необходимостью поддерживать качество услуг и учитывать рост расходов на обслуживание транспортной инфраструктуры города. Средства от индексации тарифов будут направлены на открытие новых станций метро и обновление электробусного автопарка. 

Сейчас стоимость одной поездки по билету «Единый» составляет 75 рублей, а цена билета на две поездки находится на уровне 150 рублей. Цена безлимитного билета по карте «Тройка» на один день равна 365 рублям, трехдневный проездной обойдется в 700 рублей, а месячный билет — три тысячи рублей.

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С 1 июня в Москве повысятся тарифы на проезд в городском транспорте в среднем на 5%. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы. «С 1 июня 2025 года стоимость билетов на проезд в городском транспорте Москвы будет скорректирована в среднем на 5% в целях компенсации растущих расходов перевозчиков на топливо, электроэнергию, запасные части и другие необходимые материалы», — говорится в сообщении дептранса. Оно опубликовано в telegram-канале. Так, стоимость разовой поездки на метро, наземном транспорте и по Московскому центральному кольцу (МЦК) по билету «Кошелек» на карте «Тройка» составит 67 рублей (вместо 63), а в пригороде — 90 рублей (вместо 84). Цены на поездки по другим тарифам вырастут на четыре-шесть рублей. В ведомстве уточнили, что самой выгодной станет разовая поездка по биометрии — она будет стоить 63 рубля. При этом пересадки между маршрутами наземного транспорта и рельсовыми видами останутся бесплатными. Также с начала лета изменятся тарифы на проезд по МСД в критически загруженные часы и эвакуацию автомобилей — стоимость составит семь рублей за участок. В департаменте транспорта пояснили, что корректировка тарифов связана с необходимостью поддерживать качество услуг и учитывать рост расходов на обслуживание транспортной инфраструктуры города. Средства от индексации тарифов будут направлены на открытие новых станций метро и обновление электробусного автопарка.  Сейчас стоимость одной поездки по билету «Единый» составляет 75 рублей, а цена билета на две поездки находится на уровне 150 рублей. Цена безлимитного билета по карте «Тройка» на один день равна 365 рублям, трехдневный проездной обойдется в 700 рублей, а месячный билет — три тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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