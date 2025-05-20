Возбуждено уголовное дело против основателя «Медузы»* Галины Тимченко**

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В Москве Галину Тимченко* хотят объявить в розыск
В Москве Галину Тимченко* хотят объявить в розыск Фото:

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналистки Галины Тимченко (признана в РФ иноагентом), основательницы «Медузы» (внесена в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, признана нежелательной). Она подозревается в организации деятельности нежелательной на территории РФ организации, сообщили в столичном управлении СКР.

«Черемушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Галины Тимченко», — говорится в сообщении СК в  telegram-канале. Ее обвиняют в организации деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации.

По версии следствия, в сентябре 2024 и марте 2025 года Тимченко, находясь за границей, опубликовала видеоматериалы, которые, как утверждают следователи, были направлены на формирование протестных настроений и вовлечение граждан в деятельность запрещённой организации. В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении журналистки в розыск. Следствие продолжает сбор доказательств.

*Медуза внесена Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, признана нежелательной организацией

**Галина Тимченко внесена Минюстом РФ в список иностранных агентов

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналистки Галины Тимченко (признана в РФ иноагентом), основательницы «Медузы» (внесена в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, признана нежелательной). Она подозревается в организации деятельности нежелательной на территории РФ организации, сообщили в столичном управлении СКР. «Черемушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Галины Тимченко», — говорится в сообщении СК в  telegram-канале. Ее обвиняют в организации деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации. По версии следствия, в сентябре 2024 и марте 2025 года Тимченко, находясь за границей, опубликовала видеоматериалы, которые, как утверждают следователи, были направлены на формирование протестных настроений и вовлечение граждан в деятельность запрещённой организации. В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении журналистки в розыск. Следствие продолжает сбор доказательств. *Медуза внесена Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, признана нежелательной организацией **Галина Тимченко внесена Минюстом РФ в список иностранных агентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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