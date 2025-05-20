20 мая 2025

Свердловчанка пустила за руль 15-летнюю дочь и поплатилась за это. Фото

Под Нижним Тагилом 15-летняя девочка села за руль автомобиля и попала в ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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В момент аварии никто не был пристегнут ремнем безопасности (архивное фото)
В момент аварии никто не был пристегнут ремнем безопасности (архивное фото) Фото:

Под Нижним Тагилом 15-летняя девочка с разрешения матери села за руль автомобиля и стала участницей аварии. Инцидент произошел вечером 20 мая, сообщает свердловская Госавтоинспекция.

«Установлено, что 15-летняя девочка, управляя автомобилем „Крайслер 300“, следуя со стороны поселка Вилюй в сторону улицы Новая поселка Новоасбест, не справилась с управлением транспортного средства, в результате чего допустила съезд с дороги в лесной массив», — рассказали в ведомстве. Их госпитализировали с переломами.

Оказалось, что ранее подросток уже неоднократно ездила за рулем под контролем матери. В день инцидента их сопровождал знакомый семьи, который предложил поехать в соседний поселок. Во время движения девочка разогналась, испугалась и не справилась с управлением.

В отношении матери составили административный протокол и привлекли ее к ответственности за непристегнутый ремень безопасности. Также выяснилось, что женщина уже попадала в поле зрения сотрудников правопорядка за ненадлежащее воспитание ребенка, информацию о ДТП передали в подразделение по делам несовершеннолетних.

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Под Нижним Тагилом 15-летняя девочка с разрешения матери села за руль автомобиля и стала участницей аварии. Инцидент произошел вечером 20 мая, сообщает свердловская Госавтоинспекция. «Установлено, что 15-летняя девочка, управляя автомобилем „Крайслер 300“, следуя со стороны поселка Вилюй в сторону улицы Новая поселка Новоасбест, не справилась с управлением транспортного средства, в результате чего допустила съезд с дороги в лесной массив», — рассказали в ведомстве . Их госпитализировали с переломами. Оказалось, что ранее подросток уже неоднократно ездила за рулем под контролем матери. В день инцидента их сопровождал знакомый семьи, который предложил поехать в соседний поселок. Во время движения девочка разогналась, испугалась и не справилась с управлением. В отношении матери составили административный протокол и привлекли ее к ответственности за  непристегнутый ремень безопасности. Также выяснилось, что женщина уже попадала в поле зрения сотрудников правопорядка за ненадлежащее воспитание ребенка, информацию о ДТП передали в подразделение по делам несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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