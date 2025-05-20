Под Нижним Тагилом 15-летняя девочка с разрешения матери села за руль автомобиля и стала участницей аварии. Инцидент произошел вечером 20 мая, сообщает свердловская Госавтоинспекция.
«Установлено, что 15-летняя девочка, управляя автомобилем „Крайслер 300“, следуя со стороны поселка Вилюй в сторону улицы Новая поселка Новоасбест, не справилась с управлением транспортного средства, в результате чего допустила съезд с дороги в лесной массив», — рассказали в ведомстве. Их госпитализировали с переломами.
Оказалось, что ранее подросток уже неоднократно ездила за рулем под контролем матери. В день инцидента их сопровождал знакомый семьи, который предложил поехать в соседний поселок. Во время движения девочка разогналась, испугалась и не справилась с управлением.
В отношении матери составили административный протокол и привлекли ее к ответственности за непристегнутый ремень безопасности. Также выяснилось, что женщина уже попадала в поле зрения сотрудников правопорядка за ненадлежащее воспитание ребенка, информацию о ДТП передали в подразделение по делам несовершеннолетних.
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