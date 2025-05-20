20 мая 2025

Депутат Вихарев навел порядок у Шарташа. Фото

Екатеринбургский депутат закупил для Шарташского парка 15 скамеек
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Вихарев помог в установке информационных стендов
Алексей Вихарев помог в установке информационных стендов Фото:

Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев навел порядок в Шарташском лесопарке, расположенном у главного городского озера. Депутат передал 15 новых износостойких экоскамеек из переработанного пластика и информационные стенды с правилами поведения в лесу, все элементы благоустройства помогли изготовить активисты Волонтерского центра. Они же вместе с депутатом установили скамейки и стенды на популярных маршрутах пеших прогулок.

В конце апреля волонтеры Вихарева провели в Шарташском лесопарке субботник. «В наш лесопарк приходят погулять, позаниматься спортом, отдохнуть. Очень много пожилых людей, мам с колясками. Для всех посетителей необходимо создать комфортные условия. Не только обустраивать пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, но и следить, чтобы было достаточно скамеек. К тому же они изнашиваются, ломаются, их регулярно нужно менять. Спасибо Алексею Вихареву за этот подарок. Уверена, что посетители Шарташского лесопарка его оценят», — поделилась глава лесопарка Наталья Салмина.

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Депутат Вихарев помог пациентам 23-й больницы Екатеринбурга

Экоскамейки установили вдоль центральных аллей и на универсальной площадке, где находятся основные игровые и спортивные комплексы. Такие же скамейки политик в 2024 году подарил горбольнице №23. Их — 10 штук — разместили в сквере медучреждения. А в этом году провели там субботник. Собрали опавшую листву, убрали мусор (вывезли сотни мешков), кронировали деревья, подмели дорожки.

«Территория больничного сквера свыше шести гектар, она требует много внимания и затрат. Но благодаря помощи Алексея Вихарева, нам удается сэкономить средства и направить их на приобретение необходимого оборудования, медикаментов, повышения качества медицинского обслуживания», — отметил завотделом статистики больницы Анатолий Грачев.

Всего с начала весны волонтерский центр Вихарева провел не один десяток субботников. Уборка шла и во дворах жилых многоэтажных домов, это делалось по просьбам жителей, и в парках, и в скверах. В зеленых зонах сейчас работают волонтеры Вихарева. Они помогают горожанам принять участие в голосовании за выбор парка, который благоустроят в 2026-м году. От активности екатеринбуржцев зависит, получит ли город федеральные деньги. Проголосовать граждане, благодаря волонтерам, могут прямо по пути. Так как у каждого активиста есть с собой планшет.

«Зеленые зоны отдыха — важная часть городской жизни. Сюда мы приходим отдохнуть от городской суеты, погулять с детьми, подышать свежим воздухом. Нам приятно, когда в них чисто и комфортно. И у нас есть возможность благоустраивать каждый год по одному общественному пространству. Для этого требуется минимум усилий — зайти на Госуслуги и проголосовать за одну из восьми локаций. Голосуйте за свой парк! Все вместе сделаем наш город еще лучше!», — обратился к горожанам Вихарев.

Голосование идет с 21 апреля по 12 июня. Для получения федеральных денег нужно, чтобы в нем приняло участие свыше 300 тысяч человек.

Алексей Вихарев закупил 15 экоскамеек
Алексей Вихарев закупил 15 экоскамеек
Фото:
На помощь в установке пришли волонтеры Вихарева
На помощь в установке пришли волонтеры Вихарева
Фото:
Лавочки могут выдерживать большой вес
Лавочки могут выдерживать большой вес
Фото:
Новые скамейки появились в центральных аллеях парка
Новые скамейки появились в центральных аллеях парка
Фото:
В установке принял участие Алексей Вихарев
В установке принял участие Алексей Вихарев
Фото:
Стенды Алексея Вихарева напоминают о бережном отношении к лесу
Стенды Алексея Вихарева напоминают о бережном отношении к лесу
Фото:

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Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев навел порядок в Шарташском лесопарке, расположенном у главного городского озера. Депутат передал 15 новых износостойких экоскамеек из переработанного пластика и информационные стенды с правилами поведения в лесу, все элементы благоустройства помогли изготовить активисты Волонтерского центра. Они же вместе с депутатом установили скамейки и стенды на популярных маршрутах пеших прогулок. В конце апреля волонтеры Вихарева провели в Шарташском лесопарке субботник. «В наш лесопарк приходят погулять, позаниматься спортом, отдохнуть. Очень много пожилых людей, мам с колясками. Для всех посетителей необходимо создать комфортные условия. Не только обустраивать пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, но и следить, чтобы было достаточно скамеек. К тому же они изнашиваются, ломаются, их регулярно нужно менять. Спасибо Алексею Вихареву за этот подарок. Уверена, что посетители Шарташского лесопарка его оценят», — поделилась глава лесопарка Наталья Салмина. Экоскамейки установили вдоль центральных аллей и на универсальной площадке, где находятся основные игровые и спортивные комплексы. Такие же скамейки политик в 2024 году подарил горбольнице №23. Их — 10 штук — разместили в сквере медучреждения. А в этом году провели там субботник. Собрали опавшую листву, убрали мусор (вывезли сотни мешков), кронировали деревья, подмели дорожки. «Территория больничного сквера свыше шести гектар, она требует много внимания и затрат. Но благодаря помощи Алексея Вихарева, нам удается сэкономить средства и направить их на приобретение необходимого оборудования, медикаментов, повышения качества медицинского обслуживания», — отметил завотделом статистики больницы Анатолий Грачев. Всего с начала весны волонтерский центр Вихарева провел не один десяток субботников. Уборка шла и во дворах жилых многоэтажных домов, это делалось по просьбам жителей, и в парках, и в скверах. В зеленых зонах сейчас работают волонтеры Вихарева. Они помогают горожанам принять участие в голосовании за выбор парка, который благоустроят в 2026-м году. От активности екатеринбуржцев зависит, получит ли город федеральные деньги. Проголосовать граждане, благодаря волонтерам, могут прямо по пути. Так как у каждого активиста есть с собой планшет. «Зеленые зоны отдыха — важная часть городской жизни. Сюда мы приходим отдохнуть от городской суеты, погулять с детьми, подышать свежим воздухом. Нам приятно, когда в них чисто и комфортно. И у нас есть возможность благоустраивать каждый год по одному общественному пространству. Для этого требуется минимум усилий — зайти на Госуслуги и проголосовать за одну из восьми локаций. Голосуйте за свой парк! Все вместе сделаем наш город еще лучше!», — обратился к горожанам Вихарев. Голосование идет с 21 апреля по 12 июня. Для получения федеральных денег нужно, чтобы в нем приняло участие свыше 300 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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