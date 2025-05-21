Появилось видео с момента взрыва квартиры в Ставрополе

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В Ставрополе на Тухачевского в многоквартирном доме утром прогремел взрыв
В Ставрополе на Тухачевского в многоквартирном доме утром прогремел взрыв Фото:
новость из сюжета
Взрыв в жилом доме Ставрополя

На видео попал момент взрыва в одной из квартир жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе. Хлопок был вызван, предварительно, взрывом газа. Пострадала также соседняя многоэтажка.

На кадрах видно, как от мощного хлопка в разные стороны разлетается стена верхнего этажа многоквартирного дома. Видно как с высоты 18 этажа падает бетонный блок.

Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов на улице Тухачевского в Ставрополе произошел взрыв бытового газа, за которым последовал пожар. Пострадало трое человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.

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На видео попал момент взрыва в одной из квартир жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе. Хлопок был вызван, предварительно, взрывом газа. Пострадала также соседняя многоэтажка. На кадрах видно, как от мощного хлопка в разные стороны разлетается стена верхнего этажа многоквартирного дома. Видно как с высоты 18 этажа падает бетонный блок. Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов на улице Тухачевского в Ставрополе произошел взрыв бытового газа, за которым последовал пожар. Пострадало трое человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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