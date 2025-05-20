Пилот вертолета, рухнувшего под Первоуральском, избежал наказания

Суд в Первоуральске (Свердловская область) прекратил уголовное дело в отношении Игоря Чистовского, по вине которого в июне 2024 года упал вертолет Robinson R44. Об этом сообщает пресс-служба областных судов.
«Постановлением мирового судьи судебного участка №7 Первоуральского судебного района от 21 мая 2025 года в отношении Игоря Чистовского, которым было допущено падение вертолета, прекращено уголовное преследование в связи с примирением сторон», — рассказали в пресс-службе. Мужчину обвиняли в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, из-за чего пострадал человек.
Свердловчанин признал свою вину. Также он возместил ущерб пострадавшей пассажирке.
Вертолет потерпел крушение 12 июня 2024 года. За штурвалом находился бизнесмен Игорь Чистовский, с ним была дизайнер Эльнара Дворникова. Оба находились в тяжелом состоянии, женщине провели три операции, она до сих пор восстанавливается и передвигается с помощью опоры. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU.
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