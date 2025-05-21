В Ставрополе ввели режим ЧС

В Ставрополе после взрыва бытового газа в жилом доме на улице Тухачевского введен режим чрезвычайной ситуации. Решение об этом принято на внеочередном заседании оперативного штаба, которое провел глава города Иван Ульянченко. Об этом он сообщил лично.
«Провел внеочередное заседание оперативного штаба. Приняли решение ввести в Ставрополе режим ЧС после взрыва бытового газа в жилом доме на ул. Тухачевского.», — заявил Ульянченко. Об этом он написал в своем официальном telegram-канале.
Жители трех подъездов поврежденного здания были эвакуированы. Как сообщил Ульянченко, он распорядился предоставить временное размещение в гостиницах всем, кто в этом нуждается. Кроме того, эвакуированных граждан поручено обеспечить всем необходимым.
Также он отметил, что коммунальные службы приступят к уборке территории сразу после получения разрешения от оперативных служб, а восстановительные работы начнутся во второй половине дня 21 мая.
Глава города сообщил, что восстановление выбитых окон и дверей планируется завершить в течение трех дней. Квартиры, которые полностью пострадали от взрыва, должны быть восстановлены в течение двух недель. Все собственники пострадавших квартир получат материальную помощь, аналогичная поддержка будет оказана владельцам поврежденных автомобилей.
Ранее стало известно, что в жилом доме на улице Тухачевского в Ставрополе произошел взрыв бытового газа, сопровождавшийся возгоранием. Инцидент случился на верхнем этаже многоэтажки. В результате происшествия пострадало три человека.
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