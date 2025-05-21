Утром 21 мая в Ставрополе раздался мощный взрыв — в многоэтажке на улице Тухачевского разрушена квартира на верхнем этаже. Ударная волна выбила окна в соседних домах, а вспыхнувший пожар удалось быстро ликвидировать. На место сразу прибыли экстренные службы, начавшие эвакуацию жильцов и помощь пострадавшим.
Сейчас на месте работают следователи и спасатели, выясняя причины трагедии. По предварительным данным, виной всему утечка бытового газа. Власти пообещали оказать помощь всем пострадавшим, среди которых есть ребенок, и провести тщательную проверку соблюдения норм газовой безопасности. Кадры в места взрыва — в фотогалерее URA.RU.
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