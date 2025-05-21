Что происходит на месте взрыва в Ставрополе, где снесло целый этаж. Фоторепортаж

Появились кадры с места взрыва в Ставрополе, где снесло целый этаж.
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От ударной волны выбило стекла в соседних зданиях, а в квартирах подлетела мебель
От ударной волны выбило стекла в соседних зданиях, а в квартирах подлетела мебель Фото:
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Взрыв в жилом доме Ставрополя

Утром 21 мая в Ставрополе раздался мощный взрыв — в многоэтажке на улице Тухачевского разрушена квартира на верхнем этаже. Ударная волна выбила окна в соседних домах, а вспыхнувший пожар удалось быстро ликвидировать. На место сразу прибыли экстренные службы, начавшие эвакуацию жильцов и помощь пострадавшим.

Сейчас на месте работают следователи и спасатели, выясняя причины трагедии. По предварительным данным, виной всему утечка бытового газа. Власти пообещали оказать помощь всем пострадавшим, среди которых есть ребенок, и провести тщательную проверку соблюдения норм газовой безопасности. Кадры в места взрыва — в фотогалерее URA.RU.

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Утром 21 мая в Ставрополе раздался мощный взрыв — в многоэтажке на улице Тухачевского разрушена квартира на верхнем этаже. Ударная волна выбила окна в соседних домах, а вспыхнувший пожар удалось быстро ликвидировать. На место сразу прибыли экстренные службы, начавшие эвакуацию жильцов и помощь пострадавшим. Сейчас на месте работают следователи и спасатели, выясняя причины трагедии. По предварительным данным, виной всему утечка бытового газа. Власти пообещали оказать помощь всем пострадавшим, среди которых есть ребенок, и провести тщательную проверку соблюдения норм газовой безопасности. Кадры в места взрыва — в фотогалерее URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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