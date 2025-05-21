«Это огромное горе»: в Госдуме призвали извиниться ведущего «Соловьев Live» за слова про бездетных

Бессараб призвала извиниться ведущего «Соловьев Live» за слова про бездетных
© Служба новостей «URA.RU»
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Бессараб считает, что бездетных россиян не должны лишать пенсии
Бессараб считает, что бездетных россиян не должны лишать пенсии Фото:

Депутат Госдумы, член комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб призвала извиниться ведущего программы «Соловьев Live» Сергея Мардана за его предложение лишать пенсионных выплат россиян, не имеющих детей. В разговоре с URA.RU она сказала, что отсутствие детей может быть огромным горем для человека, за которое нельзя наказывать.

«Я думаю, что у человека есть совесть, и он уже должен принести извинения», — рассказала Бессараб URA.RU. Она подчеркнула, что бездетность часто связана с объективными жизненными обстоятельствами или проблемами со здоровьем.

Бессараб отметила, что пенсионная система основана на трудовом стаже и профессиональных заслугах, а не на социальном статусе гражданина. «Идея наказывать за отсутствие детей противоречит самой природе пенсионного обеспечения», — заявила парламентарий.

Депутат также считает, что бездетность нередко связана с личным горем или проблемами со здоровьем, лишающими возможности иметь детей. Иногда причина кроется в том, что человеку просто не удалось создать семью, ведь для рождения ребенка нужны оба родителя. «Любые меры наказания за отсутствие детей являются антигуманными и противоречат базовым человеческим ценностям», — заключила Бессараб.

Ранее Сергей Мардан в эфире программы «Соловьев Live» выступил с инициативой лишить пенсий россиян без детей, назвав это мерой для роста рождаемости. «Вот нарожал себе, воспитал детей — значит, будет тебе что в старости есть. Нет — сдохнешь», — сказал в эфире телеведущий. После общественного резонанса журналист пояснил, что его заявление носило ироничный характер, но продолжил настаивать на кризисе рождаемости.

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Депутат Госдумы, член комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб призвала извиниться ведущего программы «Соловьев Live» Сергея Мардана за его предложение лишать пенсионных выплат россиян, не имеющих детей. В разговоре с URA.RU она сказала, что отсутствие детей может быть огромным горем для человека, за которое нельзя наказывать. «Я думаю, что у человека есть совесть, и он уже должен принести извинения», — рассказала Бессараб URA.RU. Она подчеркнула, что бездетность часто связана с объективными жизненными обстоятельствами или проблемами со здоровьем. Бессараб отметила, что пенсионная система основана на трудовом стаже и профессиональных заслугах, а не на социальном статусе гражданина. «Идея наказывать за отсутствие детей противоречит самой природе пенсионного обеспечения», — заявила парламентарий. Депутат также считает, что бездетность нередко связана с личным горем или проблемами со здоровьем, лишающими возможности иметь детей. Иногда причина кроется в том, что человеку просто не удалось создать семью, ведь для рождения ребенка нужны оба родителя. «Любые меры наказания за отсутствие детей являются антигуманными и противоречат базовым человеческим ценностям», — заключила Бессараб. Ранее Сергей Мардан в эфире программы «Соловьев Live» выступил с инициативой лишить пенсий россиян без детей, назвав это мерой для роста рождаемости. «Вот нарожал себе, воспитал детей — значит, будет тебе что в старости есть. Нет — сдохнешь», — сказал в эфире телеведущий. После общественного резонанса журналист пояснил, что его заявление носило ироничный характер, но продолжил настаивать на кризисе рождаемости.
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