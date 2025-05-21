В Екатеринбург слетелись спецназовцы со всей России и из-за границы. Фото

В Екатеринбурге открылись соревнования по армейской тактической стрельбе «Вызов»

22 мая 2025 в 10:30 Размер текста - 17 +

Впервые в состязаниях принимают участие иностранцы Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на полигоне «Свердловский» стартовали четвертые всероссийские соревнования спецназа «Вызов». Впервые они приобрели статус международных: кроме десятков спецназовцев разных силовых ведомств РФ в состязании примет участие команда из Киргизии. Подробности с места событий передает корреспондент URA.RU. «На четвертый „Вызов“ слетелись спецназовцы из Минобороны, российского МВД, Росгвардии, ГУФСИН и конно-стрелковых клубов. Они составили более 10 команд. Впервые принимает участие иностранная команда — из Киргизии», — отметил репортер. Также на соревнованиях присутствуют представители из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Они будут следить за происходящим и, возможно, в будущем тоже «примут» «Вызов». За четыре дня, что будут идти состязания, бойцы покажут свое мастерство во владении несколькими видами оружия при проведении штурма: пистолетом, гладкоствольным ружьем, штурмовой и снайперской винтовками. Также они освободят условных заложников, эвакуируют с поля раненых и пройдут полосу препятствий. Организаторы отмечают, что все навыки, которые продемонстрируют спецназовцы, актуальны на настоящем поле боя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на полигоне «Свердловский» стартовали четвертые всероссийские соревнования спецназа «Вызов». Впервые они приобрели статус международных: кроме десятков спецназовцев разных силовых ведомств РФ в состязании примет участие команда из Киргизии. Подробности с места событий передает корреспондент URA.RU. «На четвертый „Вызов“ слетелись спецназовцы из Минобороны, российского МВД, Росгвардии, ГУФСИН и конно-стрелковых клубов. Они составили более 10 команд. Впервые принимает участие иностранная команда — из Киргизии», — отметил репортер. Также на соревнованиях присутствуют представители из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Они будут следить за происходящим и, возможно, в будущем тоже «примут» «Вызов». За четыре дня, что будут идти состязания, бойцы покажут свое мастерство во владении несколькими видами оружия при проведении штурма: пистолетом, гладкоствольным ружьем, штурмовой и снайперской винтовками. Также они освободят условных заложников, эвакуируют с поля раненых и пройдут полосу препятствий. Организаторы отмечают, что все навыки, которые продемонстрируют спецназовцы, актуальны на настоящем поле боя.