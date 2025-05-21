Арестован бывший замгубернатора Тамбовской области

Мещанский суд Москвы арестовал до 20 июля бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в решении суда.
«Столичный суд избрал меру пресечения экс-заместителю губернатора Тамбовской области Сергею Иванову по делу о получении взятки в особо крупном размере „, — передает telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании Иванову иной, более мягкой меры пресечения.
Следователи МВД полагают, что основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович передал взятку в особо крупном размере Сергею Иванову, который в период с 2015 по 2020 год занимал должность заместителя главы администрации Тамбовской области. Как сообщили ТАСС представители правоохранительных органов, денежные средства были предоставлены Иванову в обмен на содействие и покровительство интересам бизнеса Мошковича в регионе. Накануне в ходе заседания Мещанского районного суда Москвы по вопросу продления меры пресечения стало известно, что следствие предъявило Мошковичу новое обвинение — в даче взятки в особо крупном размере, дополнив ранее инкриминируемое мошенничество.
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