Ограничения интернета ввели в двух регионах России

В Тульской и Владимирской областях ограничили интернет из-за угрозы БПЛА
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Во Владимирской и Тульской областях введены временные ограничения работы мобильного интернета
Во Владимирской и Тульской областях введены временные ограничения работы мобильного интернета Фото:

В Тульской и Владимирской областях введены временные ограничения на работу мобильного интернета в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и правительство Владимирской области.

«Сегодня ситуация повторилась. Решение о временном отключении мобильного интернета принимается ради безопасности всех жителей. Вражеские воздушные атаки не прекращаются. Только за прошедшие сутки ПВО сбила более 80 беспилотников в разных регионах страны», — написал Миляев в своем telegram-канале. Он отметил, что стационарный интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме, и призвал жителей с пониманием отнестись к мерам, подчеркнув приоритет безопасности.

Администрация Владимирской области сообщила о введении временных ограничений на работу мобильного интернета в регионе. Такое решение связано с возникшей угрозой, обусловленной активностью беспилотных летательных аппаратов. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности населения и будут сохраняться в течение дня до поступления новых распоряжений.

Жителям рекомендовано использовать для связи и получения оперативной информации проводной интернет и Wi-Fi-сети. Власти региона принесли извинения за возможные неудобства и выразили признательность гражданам за понимание ситуации.

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В Тульской и Владимирской областях введены временные ограничения на работу мобильного интернета в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и правительство Владимирской области. «Сегодня ситуация повторилась. Решение о временном отключении мобильного интернета принимается ради безопасности всех жителей. Вражеские воздушные атаки не прекращаются. Только за прошедшие сутки ПВО сбила более 80 беспилотников в разных регионах страны», — написал Миляев в своем telegram-канале. Он отметил, что стационарный интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме, и призвал жителей с пониманием отнестись к мерам, подчеркнув приоритет безопасности. Администрация Владимирской области сообщила о введении временных ограничений на работу мобильного интернета в регионе. Такое решение связано с возникшей угрозой, обусловленной активностью беспилотных летательных аппаратов. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности населения и будут сохраняться в течение дня до поступления новых распоряжений. Жителям рекомендовано использовать для связи и получения оперативной информации проводной интернет и Wi-Fi-сети. Власти региона принесли извинения за возможные неудобства и выразили признательность гражданам за понимание ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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