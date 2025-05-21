В Екатеринбурге спустя 22 года раскрыли двойное убийство из-за 500 рублей

В Екатеринбурге мужчины убили двух человек из-за 500 рублей, инсценировали их самоубийство и ограбление, а затем подожгли квартиру. История произошла 22 года назад, но одного из обвиняемых удалось поймать только в 2025 году, второй до суда не дожил — скончался раньше.
«30 января 2003 года в квартире дома по улице Автомагистральной в Екатеринбурге при тушении пожара обнаружены тела мужчины, 1961 г.р., и женщины, 1971 г.р., с признаками криминальной смерти. По версии следствия, к указанному убийству причастны двое фигурантов, преступление было совершено ими после того, как у одного из обвиняемых пропали 500 рублей», — делится Следственный комитет по Свердловской области.
Мужчину убили, потому что заподозрили его в краже денег, а женщину убрали как свидетеля. После этого злоумышленники попытались замести следы. Одного фигуранта силовики задержали спустя 22 года, его отправили под стражу.
«С учетом совокупности собранных неопровержимых доказательств обвиняемый дал признательные показания, с его участием проведена проверка показаний на месте. По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных, в том числе, на установление возможной причастности обвиняемого к другим ранее совершённым преступлениям», — рассказали в ведомстве.
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