Жители Нижневартовска будут чувствовать запах газа в воздухе

Жителей Нижневартовска (ХМАО) предупредили о появлении в воздухе запаха газа. Возможность его распространения связана с плановыми работами на газораспределительной станции, сообщили в мэрии города.
«На газораспределительной станции №2 города Нижневартовска будут проводиться плановые работы по обслуживанию одоризационной установки. В процессе выполнения работ возможны небольшие утечки одоранта (вещество, придающее газу характерный запах — прим URA.RU), в связи с чем не исключено его распространение в малых концентрациях в районе ГРС-2», — написано в telegram-канале ведомства.
Работы по установке будут проходить 22 и 23 мая. Уточняется, что плановые мероприятия необходимы для обеспечения безопасной и надежной работы газораспределительной системы, а утечка одоранта в малых концентрациях не опасна ни для окружающей среды, ни для населения.
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