21 мая 2025

Жители Нижневартовска будут чувствовать запах газа в воздухе

© Служба новостей «URA.RU»
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Плановые работы пройдут 22 и 23 мая
Плановые работы пройдут 22 и 23 мая Фото:

Жителей Нижневартовска (ХМАО) предупредили о появлении в воздухе запаха газа. Возможность его распространения связана с плановыми работами на газораспределительной станции, сообщили в мэрии города.

«На газораспределительной станции №2 города Нижневартовска будут проводиться плановые работы по обслуживанию одоризационной установки. В процессе выполнения работ возможны небольшие утечки одоранта (вещество, придающее газу характерный запах — прим URA.RU), в связи с чем не исключено его распространение в малых концентрациях в районе ГРС-2», — написано в telegram-канале ведомства.

Работы по установке будут проходить 22 и 23 мая. Уточняется, что плановые мероприятия необходимы для обеспечения безопасной и надежной работы газораспределительной системы, а утечка одоранта в малых концентрациях не опасна ни для окружающей среды, ни для населения.

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Жителей Нижневартовска (ХМАО) предупредили о появлении в воздухе запаха газа. Возможность его распространения связана с плановыми работами на газораспределительной станции, сообщили в мэрии города. «На газораспределительной станции №2 города Нижневартовска будут проводиться плановые работы по обслуживанию одоризационной установки. В процессе выполнения работ возможны небольшие утечки одоранта (вещество, придающее газу характерный запах — прим URA.RU), в связи с чем не исключено его распространение в малых концентрациях в районе ГРС-2», — написано в telegram-канале ведомства. Работы по установке будут проходить 22 и 23 мая. Уточняется, что плановые мероприятия необходимы для обеспечения безопасной и надежной работы газораспределительной системы, а утечка одоранта в малых концентрациях не опасна ни для окружающей среды, ни для населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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