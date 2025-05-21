21 мая 2025

На улице в Кургане появилась «смерть с косой». Видео

В Кургане на Загородной улице появилась фигура в образе смерти
© Служба новостей «URA.RU»
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Фигуру с косой сделал горожанин
Фигуру с косой сделал горожанин Фото:

В Кургане на улице Загородной местный житель установил фигуру, похожую на смерть с косой. Об этом рассказали горожане.

«На улице Загородной появилась страшная статуя смерти с косой», — сообщается в паблике «Реальный Курган» во «ВКонтакте». К посту прикреплено видео.

На видео можно разглядеть, что чучело «смерти с косой» сделано из подручных материалов. Автор этого перформанса использовал керосинку, косу и тряпку с основанием из какой-то тумбы. По словам местных жителей, фигура отпугивает любителей быстрой езды. 

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В Кургане на улице Загородной местный житель установил фигуру, похожую на смерть с косой. Об этом рассказали горожане. «На улице Загородной появилась страшная статуя смерти с косой», — сообщается в паблике «Реальный Курган» во «ВКонтакте». К посту прикреплено видео. На видео можно разглядеть, что чучело «смерти с косой» сделано из подручных материалов. Автор этого перформанса использовал керосинку, косу и тряпку с основанием из какой-то тумбы. По словам местных жителей, фигура отпугивает любителей быстрой езды. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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