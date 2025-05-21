Фигуру с косой сделал горожанин
В Кургане на улице Загородной местный житель установил фигуру, похожую на смерть с косой. Об этом рассказали горожане.
«На улице Загородной появилась страшная статуя смерти с косой», — сообщается в паблике «Реальный Курган» во «ВКонтакте». К посту прикреплено видео.
На видео можно разглядеть, что чучело «смерти с косой» сделано из подручных материалов. Автор этого перформанса использовал керосинку, косу и тряпку с основанием из какой-то тумбы. По словам местных жителей, фигура отпугивает любителей быстрой езды.
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