21 мая 2025

Свердловчан ожидает резкое похолодание и дожди

© Служба новостей «URA.RU»
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Дожди по всей области пройдут с 22 по 24 мая
Дожди по всей области пройдут с 22 по 24 мая Фото:

Жителей Свердловской области ожидают дожди, грозы и резкое похолодание. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».

«22 мая будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ветер на севере северо-восточный, восточный, на юге западный 4-9 метров в секунду», — говорится в прогнозе в telegram-канале центра. Во всей области ночная температура будет до +2, днем до +21 градуса.

Понижение температуры ожидает свердловчан уже 23 мая. Ночью будет от +5 до +10, днем не больше +15 градусов. Местами кратковременный дождь, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.

На востоке региона 24 мая местами пройдут умеренные дожди. Температура ночью упадет до 0, днем будет от +9 до +14 градусов тепла. В Екатеринбурге возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

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Жителей Свердловской области ожидают дожди, грозы и резкое похолодание. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр». «22 мая будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ветер на севере северо-восточный, восточный, на юге западный 4-9 метров в секунду», — говорится в прогнозе в telegram-канале центра. Во всей области ночная температура будет до +2, днем до +21 градуса. Понижение температуры ожидает свердловчан уже 23 мая. Ночью будет от +5 до +10, днем не больше +15 градусов. Местами кратковременный дождь, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. На востоке региона 24 мая местами пройдут умеренные дожди. Температура ночью упадет до 0, днем будет от +9 до +14 градусов тепла. В Екатеринбурге возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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