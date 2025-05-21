Свердловчан ожидает резкое похолодание и дожди

Жителей Свердловской области ожидают дожди, грозы и резкое похолодание. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».
«22 мая будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ветер на севере северо-восточный, восточный, на юге западный 4-9 метров в секунду», — говорится в прогнозе в telegram-канале центра. Во всей области ночная температура будет до +2, днем до +21 градуса.
Понижение температуры ожидает свердловчан уже 23 мая. Ночью будет от +5 до +10, днем не больше +15 градусов. Местами кратковременный дождь, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
На востоке региона 24 мая местами пройдут умеренные дожди. Температура ночью упадет до 0, днем будет от +9 до +14 градусов тепла. В Екатеринбурге возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.
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