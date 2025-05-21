В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде сбил четырехлетнего мальчика на тротуаре. Ребенка доставили в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе городской госавтоинспекции.
По данным ведомства, инцидент произошел на улице Высоцкого. 21-летний водитель арендованного электровелосипеда Kugoo PRO, мощностью более 250 Вт, двигался по тротуару в сторону улицы Сыромолотова.
«Не обеспечив контроль над движением, он совершил наезд на четырехлетнего мальчика, который шел с мамой», — уточнили в ГАИ. По словам самого курьера, ребенок неожиданно выбежал из-за кустов, и экстренное торможение не помогло избежать столкновения.
В отношении водителя электровелосипеда будет составлен административный протокол за нарушение ПДД. Электровелосипед изъят и помещен на спецстоянку.
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