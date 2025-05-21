21 мая 2025

Курьер на электровелосипеде сбил маленького ребенка в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде сбил четырехлетнего мальчика
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам курьера, ребенок неожиданно выбежал из кустов (жанровое фото)
По словам курьера, ребенок неожиданно выбежал из кустов (жанровое фото) Фото:

В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде сбил четырехлетнего мальчика на тротуаре. Ребенка доставили в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе городской госавтоинспекции.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Высоцкого. 21-летний водитель арендованного электровелосипеда Kugoo PRO, мощностью более 250 Вт, двигался по тротуару в сторону улицы Сыромолотова.

«Не обеспечив контроль над движением, он совершил наезд на четырехлетнего мальчика, который шел с мамой», — уточнили в ГАИ. По словам самого курьера, ребенок неожиданно выбежал из-за кустов, и экстренное торможение не помогло избежать столкновения.

В отношении водителя электровелосипеда будет составлен административный протокол за нарушение ПДД. Электровелосипед изъят и помещен на спецстоянку.

Курьер ехал на электровелосипеде мощностью более 250 Вт
Курьер ехал на электровелосипеде мощностью более 250 Вт
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде сбил четырехлетнего мальчика на тротуаре. Ребенка доставили в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе городской госавтоинспекции. По данным ведомства, инцидент произошел на улице Высоцкого. 21-летний водитель арендованного электровелосипеда Kugoo PRO, мощностью более 250 Вт, двигался по тротуару в сторону улицы Сыромолотова. «Не обеспечив контроль над движением, он совершил наезд на четырехлетнего мальчика, который шел с мамой», — уточнили в ГАИ. По словам самого курьера, ребенок неожиданно выбежал из-за кустов, и экстренное торможение не помогло избежать столкновения. В отношении водителя электровелосипеда будет составлен административный протокол за нарушение ПДД. Электровелосипед изъят и помещен на спецстоянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...