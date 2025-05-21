21 мая 2025

Вратарь курганского ХК «Зауралье» Синягин покидает команду

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Денис Синягин покинет ХК в конце мая
Денис Синягин покинет ХК в конце мая Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Голкипер хоккейного клуба «Зауралье» Денис Синягин покинет команду по завершении своего контракта, который истекает в конце мая. Об этом сообщает telegram-канал хоккейного клуба.

«Денис Синягин покидает „Зауралье“ — у голкипера в конце мая заканчивается контракт и новое соглашение ему предложено не будет. В нашу команду Синягин перешел перед началом прошедшего сезона. В регулярном чемпионате 2024/2025 и плей-офф в общей сложности провел 50 матчей, отразил 91,8% бросков (%ОБ ) при коэффициенте надежности (КН) 2.34. Пять матчей голкипер отыграл на „0“», — пишет ХК «Зауралье».

В клубе выразили благодарность Синягину за профессионализм и самоотдачу, проявленные во время выступления за «Зауралье». Руководство пожелало хоккеисту успехов в дальнейшей карьере и отметило его вклад в прошедшем сезоне.

Ранее из «Зауралья» также ушел нападающий и один из лидеров команды Камиль Шиафотдинов, чей контракт тоже истекает в конце мая и не будет продлен. За клуб он провел 232 матча и набрал 148 очков, став вторым в списке рекордсменов «Зауралья» в ВХЛ. Оба хоккеиста получили благодарность от руководства за вклад в успехи команды.

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Голкипер хоккейного клуба «Зауралье» Денис Синягин покинет команду по завершении своего контракта, который истекает в конце мая. Об этом сообщает telegram-канал хоккейного клуба. «Денис Синягин покидает „Зауралье“ — у голкипера в конце мая заканчивается контракт и новое соглашение ему предложено не будет. В нашу команду Синягин перешел перед началом прошедшего сезона. В регулярном чемпионате 2024/2025 и плей-офф в общей сложности провел 50 матчей, отразил 91,8% бросков (%ОБ ) при коэффициенте надежности (КН) 2.34. Пять матчей голкипер отыграл на „0“», — пишет ХК «Зауралье». В клубе выразили благодарность Синягину за профессионализм и самоотдачу, проявленные во время выступления за «Зауралье». Руководство пожелало хоккеисту успехов в дальнейшей карьере и отметило его вклад в прошедшем сезоне. Ранее из «Зауралья» также ушел нападающий и один из лидеров команды Камиль Шиафотдинов, чей контракт тоже истекает в конце мая и не будет продлен. За клуб он провел 232 матча и набрал 148 очков, став вторым в списке рекордсменов «Зауралья» в ВХЛ. Оба хоккеиста получили благодарность от руководства за вклад в успехи команды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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