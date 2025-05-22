В российском регионе отключили интернет на фоне атак дронов

В Орловской области отключили мобильную связь и интернет для обеспечения безопасности граждан во время атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Вооруженными силами Российской Федерации принято решение о введении временных ограничений в работе мобильного Интернета и предоставлении услуг связи на территории региона», — написал Андрей Клычков в своем telegram-канале. Он отметил, что это непростое, но необходимое решение было принято на фоне продолжающейся массированной атаки украинских дронов.
В ночь на 22 мая над территорией региона было сбито 20 украинских БПЛА. Губернатор отметил, что связь будет восстановлена как только позволит оперативная обстановка.
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