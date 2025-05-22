В российском регионе отключили интернет на фоне атак дронов

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В Орловской области отключили мобильную связь до улучшения оперативной обстановки
В Орловской области отключили мобильную связь до улучшения оперативной обстановки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Орловской области отключили мобильную связь и интернет для обеспечения безопасности граждан во время атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Вооруженными силами Российской Федерации принято решение о введении временных ограничений в работе мобильного Интернета и предоставлении услуг связи на территории региона», — написал Андрей Клычков в своем telegram-канале. Он отметил, что это непростое, но необходимое решение было принято на фоне продолжающейся массированной атаки украинских дронов.

В ночь на 22 мая над территорией региона было сбито 20 украинских БПЛА. Губернатор отметил, что связь будет восстановлена как только позволит оперативная обстановка.

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В Орловской области отключили мобильную связь и интернет для обеспечения безопасности граждан во время атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. «Вооруженными силами Российской Федерации принято решение о введении временных ограничений в работе мобильного Интернета и предоставлении услуг связи на территории региона», — написал Андрей Клычков в своем telegram-канале. Он отметил, что это непростое, но необходимое решение было принято на фоне продолжающейся массированной атаки украинских дронов. В ночь на 22 мая над территорией региона было сбито 20 украинских БПЛА. Губернатор отметил, что связь будет восстановлена как только позволит оперативная обстановка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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