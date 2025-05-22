Екатеринбуржцы раскупили билеты на первые кровавые бои на «УГМК-Арене»

В Екатеринбурге распродали все 12 тысяч билетов на турнир RCC 22. На нем хедлайнерами станут бойцы Александр Шлеменко и Владислав Белаз, рассказали в пресс-службе международного промоушена.
«Шоу состоится на 12-тысячной „УГМК-Арене“ в самом центре столицы Урала — только что был продан последний билет. В карде RCC 22 запланировано 13 поединков, в том числе бои Тимура Нагибина против Дмитрия Климова и Александра Васильева против Юрика Смояна», — поделились представители RCC.
Соглавным событием станет поединок Ивана Штыркова и Шамиля Гамзатова. Также на турнире впервые пройдет чемпионская гонка в полулегком весе между Евгением Игнатьевым и Абдулмаликом Мугидиновым.
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