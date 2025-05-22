Свыше 150 рейсов: в московской прокуратуре рассказали о количестве задержанных рейсов из-за атак БПЛА

В Москве задержаны более 150 авиарейсов
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Прокуратура готова принять все необходимые меры для защиты прав пассажиров
Прокуратура готова принять все необходимые меры для защиты прав пассажиров Фото:

В Москве задержали более 150 авиарейсов. В связи с этим Московская межрегиональная транспортная прокуратура приняла меры по организации надзорных мероприятий. Об этом сообщило ведомство.

«В связи с ограничениями в работе аэропортов Московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов прокуратурой организованы надзорные мероприятия», — пишет прокуратура. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.

По состоянию на 11:00 утра 22 мая:

  • В Домодедово задержан 71 рейс;
  • В Шереметьево – 72 рейса;
  • Во Внуково – 19 рейсов.

За минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили 105 украинских БПЛА. Большая часть из них была сбита в небе над Московским регионом, что обусловило введением временных ограничений на работу аэропортов столицы.

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В Москве задержали более 150 авиарейсов. В связи с этим Московская межрегиональная транспортная прокуратура приняла меры по организации надзорных мероприятий. Об этом сообщило ведомство. «В связи с ограничениями в работе аэропортов Московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов прокуратурой организованы надзорные мероприятия», — пишет прокуратура. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. По состоянию на 11:00 утра 22 мая: За минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили 105 украинских БПЛА. Большая часть из них была сбита в небе над Московским регионом, что обусловило введением временных ограничений на работу аэропортов столицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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