Свыше 150 рейсов: в московской прокуратуре рассказали о количестве задержанных рейсов из-за атак БПЛА

В Москве задержали более 150 авиарейсов. В связи с этим Московская межрегиональная транспортная прокуратура приняла меры по организации надзорных мероприятий. Об этом сообщило ведомство.
«В связи с ограничениями в работе аэропортов Московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов прокуратурой организованы надзорные мероприятия», — пишет прокуратура. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
По состоянию на 11:00 утра 22 мая:
- В Домодедово задержан 71 рейс;
- В Шереметьево – 72 рейса;
- Во Внуково – 19 рейсов.
За минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили 105 украинских БПЛА. Большая часть из них была сбита в небе над Московским регионом, что обусловило введением временных ограничений на работу аэропортов столицы.
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