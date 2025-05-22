Кремль внес конкретику по второму раунду переговоров в Ватикане

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The Wall Street Journal писала, что Москва и Киев встретятся в Ватикане
The Wall Street Journal писала, что Москва и Киев встретятся в Ватикане Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

У делегаций России и Украины нет договоренностей о проведении второго раунда переговоров в Ватикане. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение газеты The Wall Street Journal.

«Нет, никаких не было договоренностей», — сказал Песков во время общения с журналистами. Ранее газета со ссылкой на свои источники написала, что Ватикан рассматривается как место для второго раунда переговоров Москвы и Киева. Сообщалось, что США на переговорах представят государственный секретарь страны, врио помощника президента по национальной безопасности Марко Рубио, а также специальный представитель по вопросам Украины Кит Келлог.

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У делегаций России и Украины нет договоренностей о проведении второго раунда переговоров в Ватикане. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение газеты The Wall Street Journal. «Нет, никаких не было договоренностей», — сказал Песков во время общения с журналистами. Ранее газета со ссылкой на свои источники написала, что Ватикан рассматривается как место для второго раунда переговоров Москвы и Киева. Сообщалось, что США на переговорах представят государственный секретарь страны, врио помощника президента по национальной безопасности Марко Рубио, а также специальный представитель по вопросам Украины Кит Келлог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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