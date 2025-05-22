Кремль внес конкретику по второму раунду переговоров в Ватикане

У делегаций России и Украины нет договоренностей о проведении второго раунда переговоров в Ватикане. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение газеты The Wall Street Journal.
«Нет, никаких не было договоренностей», — сказал Песков во время общения с журналистами. Ранее газета со ссылкой на свои источники написала, что Ватикан рассматривается как место для второго раунда переговоров Москвы и Киева. Сообщалось, что США на переговорах представят государственный секретарь страны, врио помощника президента по национальной безопасности Марко Рубио, а также специальный представитель по вопросам Украины Кит Келлог.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.