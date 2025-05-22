Челябинский губернатор Текслер назначил VIP-чиновника регионального правительства

Андрей Цуканов получил должность замминистра строительства Челябинской области. Соответствующее решение принял губернатор региона Алексей Текслер.
«Назначить Цуканова Андрея Андреевича заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области. Постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа.
Ранее Цуканов возглавлял управление капитального строительства объектов государственной собственности министерства. В его обязанности входила координация, регулирование и контроль за деятельностью строительной отрасли на территории Челябинской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!