Челябинский губернатор Текслер назначил VIP-чиновника регионального правительства

Андрей Цуканов стал замминистра строительства Челябинской области
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Президиум политсовета ЕР. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер принял новое кадровое решение Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Андрей Цуканов получил должность замминистра строительства Челябинской области. Соответствующее решение принял губернатор региона Алексей Текслер.

«Назначить Цуканова Андрея Андреевича заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области. Постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа.

Ранее Цуканов возглавлял управление капитального строительства объектов государственной собственности министерства. В его обязанности входила координация, регулирование и контроль за деятельностью строительной отрасли на территории Челябинской области.

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Андрей Цуканов получил должность замминистра строительства Челябинской области. Соответствующее решение принял губернатор региона Алексей Текслер. «Назначить Цуканова Андрея Андреевича заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области. Постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа. Ранее Цуканов возглавлял управление капитального строительства объектов государственной собственности министерства. В его обязанности входила координация, регулирование и контроль за деятельностью строительной отрасли на территории Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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