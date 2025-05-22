В Академическом появится крупнейший медкластер на Среднем Урале. Фото

22 мая 2025 в 17:55 Размер текста - 17 +

В Академическом районе появится масштабный медкластер в регионе (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге в рамках Евразийского международного медицинского форума был презентован проект медкластера «Академический». Его планируют сформировать на основе уже функционирующих, а также запланированных к строительству медорганизаций, расположенных как в районе, так и в его окрестностях. Кластер объединит действующие учреждения здравоохранения и послужит платформой для появления новых объектов, среди которых предусмотрены научно-исследовательские институты и поликлиники, рассказали URA.RU в девелоперской компании «КОРТРОС» (на Среднем Урале представлена в лице АО СЗ «РСГ-Академическое»). Ключевыми точками развития кластера станут участки в районе улиц Амундсена и Академика Сахарова. Здесь планируется строительство нового корпуса Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), второй детской поликлиники, а также расширение медицинского университета. Проект новых корпусов НИИ ОММ ранее получил поддержку Совета Федерации и включен в государственную программу. Начало строительства запланировано на следующий год. В качестве площадки для реализации проекта был выбран Академический район, обладающий высокоразвитой инженерной и транспортной инфраструктурой. На его территории функционируют современные системы водо- и электроснабжения, а также собственная теплоэлектроцентраль. Для обеспечения комфорта жителей и персонала медицинских организаций в районе построено свыше 35 километров автомобильных дорог, действует трамвайная линия, а также продолжается возведение новых транспортных развязок. Создание медицинского кластера «Академический» включено в стратегические планы по развитию Екатеринбурга как ведущего центра, объединяющего медицинскую, научную и образовательную сферы. Реализация данного проекта предполагает улучшение стандартов медицинского обслуживания и формирование современной среды для повышения квалификации специалистов. На территории Академического района функционируют девять общеобразовательных школ и девятнадцать детских садов. В ближайших планах — возведение еще двух школ и восьми новых дошкольных учреждений. Для занятий дополнительным образованием и спортом жители района могут воспользоваться современными объектами международного стандарта, такими как Дворец дзюдо и Академия тенниса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в рамках Евразийского международного медицинского форума был презентован проект медкластера «Академический». Его планируют сформировать на основе уже функционирующих, а также запланированных к строительству медорганизаций, расположенных как в районе, так и в его окрестностях. Кластер объединит действующие учреждения здравоохранения и послужит платформой для появления новых объектов, среди которых предусмотрены научно-исследовательские институты и поликлиники, рассказали URA.RU в девелоперской компании «КОРТРОС» (на Среднем Урале представлена в лице АО СЗ «РСГ-Академическое»). Ключевыми точками развития кластера станут участки в районе улиц Амундсена и Академика Сахарова. Здесь планируется строительство нового корпуса Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), второй детской поликлиники, а также расширение медицинского университета. Проект новых корпусов НИИ ОММ ранее получил поддержку Совета Федерации и включен в государственную программу. Начало строительства запланировано на следующий год. В качестве площадки для реализации проекта был выбран Академический район, обладающий высокоразвитой инженерной и транспортной инфраструктурой. На его территории функционируют современные системы водо- и электроснабжения, а также собственная теплоэлектроцентраль. Для обеспечения комфорта жителей и персонала медицинских организаций в районе построено свыше 35 километров автомобильных дорог, действует трамвайная линия, а также продолжается возведение новых транспортных развязок. Создание медицинского кластера «Академический» включено в стратегические планы по развитию Екатеринбурга как ведущего центра, объединяющего медицинскую, научную и образовательную сферы. Реализация данного проекта предполагает улучшение стандартов медицинского обслуживания и формирование современной среды для повышения квалификации специалистов. На территории Академического района функционируют девять общеобразовательных школ и девятнадцать детских садов. В ближайших планах — возведение еще двух школ и восьми новых дошкольных учреждений. Для занятий дополнительным образованием и спортом жители района могут воспользоваться современными объектами международного стандарта, такими как Дворец дзюдо и Академия тенниса.