Девушка погибла и четверо детей пострадали после атаки ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области в результате обстрела ВСУ гражданского автомобиля погибла молодая женщина и пострадали дети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"При террористической атаки ВСУ погибла 35-летняя девушка. Пострадали дети в возрасте 10, 9, 8 лет и годовалый младенец", — написал Балицкий у себя в telegram-канале.
Он отметил, что у раненых детей травмы средней тяжести, медицинскую помощь им уже оказывают, их жизни ничего не угрожает. Губернатор заявил, что пострадавшим, а также семье погибшей, окажут необходимую поддержку.
Ранее Балицкий рассказал, что противник совершил артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской. Один из ударов пришелся на припаркованный возле магазина гражданский автомобиль. Также частичный ущерб был нанесен зданию магазина и прилегающей территории.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.