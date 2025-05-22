22 мая 2025

Девушка погибла и четверо детей пострадали после атаки ВСУ в Запорожской области

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Боевики ВСУ продолжают атаковать мирное население (фото из архива)
Боевики ВСУ продолжают атаковать мирное население (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области в результате обстрела ВСУ гражданского автомобиля погибла молодая женщина и пострадали дети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.  

"При террористической атаки ВСУ погибла 35-летняя девушка. Пострадали дети в возрасте 10, 9, 8 лет и годовалый младенец", — написал Балицкий у себя в telegram-канале.

Он отметил, что у раненых детей травмы средней тяжести, медицинскую помощь им уже оказывают, их жизни ничего не угрожает. Губернатор заявил, что пострадавшим, а также семье погибшей, окажут необходимую поддержку.

Ранее Балицкий рассказал, что противник совершил артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской. Один из ударов пришелся на припаркованный возле магазина гражданский автомобиль. Также частичный ущерб был нанесен зданию магазина и прилегающей территории. 

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В Запорожской области в результате обстрела ВСУ гражданского автомобиля погибла молодая женщина и пострадали дети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.   "При террористической атаки ВСУ погибла 35-летняя девушка. Пострадали дети в возрасте 10, 9, 8 лет и годовалый младенец", — написал Балицкий у себя в telegram-канале. Он отметил, что у раненых детей травмы средней тяжести, медицинскую помощь им уже оказывают, их жизни ничего не угрожает. Губернатор заявил, что пострадавшим, а также семье погибшей, окажут необходимую поддержку. Ранее Балицкий рассказал, что противник совершил артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской. Один из ударов пришелся на припаркованный возле магазина гражданский автомобиль. Также частичный ущерб был нанесен зданию магазина и прилегающей территории. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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