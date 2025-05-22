ВСУ обстреляли город Каменка-Днепровский (Запорожская область). В результате атаки был поврежден легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Противник совершил артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской. Один из ударов пришелся на припаркованный возле магазина гражданский автомобиль», — написал Балицкий в своем telegram-канале.
Он отметил, что машина в ходе атаки была полностью уничтожена. Также частичный ущерб был нанесен зданию магазина и прилегающей территории. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы. По словам главы региона, сведений о пострадавших на данный момент не поступало.
Ранее стало известно, что в ночь на 22 мая ВСУ осуществили массовую атаку на регионы РФ. Нападение сопровождалось применением беспилотников типа «Лютый», которые были оснащены осколочно-фугасными бомбами. По информации telegram-каналов, все дроны были запущены с территории Сумской области, причем часть из них имела признаки кустарного изготовления.
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