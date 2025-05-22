В Перми откроется флагманский магазин российского бренда

Бренд одежды и аксессуаров Lime работает с 2008 года
Российская сеть одежды Lime планирует открыть флагманский магазин в Перми. Новый отдел разместится в торгово-развлекательном центре «Планета».
«Бренд Lime откроет в Перми флагманский магазин. Он разместится в ТРЦ „Планета“», — пишет издание «Текст». Уточняется, что магазин займет площадь почти в две тысячи квадратных метров.
По информации издания, открытие нового магазина состоится до конца 2025 года. Сейчас сеть Lime насчитывает порядка 100 магазинов, работающих в различных городах России.
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