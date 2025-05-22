22 мая 2025

В Перми откроется флагманский магазин российского бренда

Бренд одежды Lime откроет флагманский магазин в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Бренд одежды и аксессуаров Lime работает с 2008 года
Бренд одежды и аксессуаров Lime работает с 2008 года Фото:

Российская сеть одежды Lime планирует открыть флагманский магазин в Перми. Новый отдел разместится в торгово-развлекательном центре «Планета».

«Бренд Lime откроет в Перми флагманский магазин. Он разместится в ТРЦ „Планета“», — пишет издание «Текст». Уточняется, что магазин займет площадь почти в две тысячи квадратных метров.

По информации издания, открытие нового магазина состоится до конца 2025 года. Сейчас сеть Lime насчитывает порядка 100 магазинов, работающих в различных городах России.

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Российская сеть одежды Lime планирует открыть флагманский магазин в Перми. Новый отдел разместится в торгово-развлекательном центре «Планета». «Бренд Lime откроет в Перми флагманский магазин. Он разместится в ТРЦ „Планета“», — пишет издание «Текст». Уточняется, что магазин займет площадь почти в две тысячи квадратных метров. По информации издания, открытие нового магазина состоится до конца 2025 года. Сейчас сеть Lime насчитывает порядка 100 магазинов, работающих в различных городах России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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