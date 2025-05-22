Тагильчанину, убившему в порыве ярости многодетную мать, ужесточили обвинение

Подозреваемому в зверском убийстве матери четверых детей из Нижнего Тагила Елизаветы Овчинниковой — Алексею Малышенко — ужесточили обвинение. Об этом URA.RU cказал источник, близкий к следствию.
«Теперь его обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. „д“ ч. 2 ст. 105 УК РФ — прим. ред.)», — сообщил собеседник агентства. Ответ от свердловского СУ СК ожидается.
Жестокое убийство произошло в ночь на 19 декабря 2024 года в двухэтажном доме в поселке Сокол. По версии следствия, Малышенко зарезал Овчинникову в порыве ярости. С ней он поругался, когда она попросила его убавить громкость на телевизоре. ЧП произошло на глазах у старшего сына.
Его задержали и поместили в СИЗО. У него с Лизой одна совместная дочь, остальные — от бывшего мужа. Всю актуальную информацию о трагедии агентство собирает — в этом сюжете.
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