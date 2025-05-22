22 мая 2025

Тагильчанину, убившему в порыве ярости многодетную мать, ужесточили обвинение

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Малышенко под стражей с декабря 2024-го
Алексей Малышенко под стражей с декабря 2024-го Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле убили мать четверых детей

Подозреваемому в зверском убийстве матери четверых детей из Нижнего Тагила Елизаветы Овчинниковой — Алексею Малышенко — ужесточили обвинение. Об этом URA.RU cказал источник, близкий к следствию.

«Теперь его обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. „д“ ч. 2 ст. 105 УК РФ — прим. ред.)», — сообщил собеседник агентства. Ответ от свердловского СУ СК ожидается.

Жестокое убийство произошло в ночь на 19 декабря 2024 года в двухэтажном доме в поселке Сокол. По версии следствия, Малышенко зарезал Овчинникову в порыве ярости. С ней он поругался, когда она попросила его убавить громкость на телевизоре. ЧП произошло на глазах у старшего сына.

Его задержали и поместили в СИЗО. У него с Лизой одна совместная дочь, остальные — от бывшего мужа. Всю актуальную информацию о трагедии агентство собирает — в этом сюжете.

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Подозреваемому в зверском убийстве матери четверых детей из Нижнего Тагила Елизаветы Овчинниковой — Алексею Малышенко — ужесточили обвинение. Об этом URA.RU cказал источник, близкий к следствию. «Теперь его обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. „д“ ч. 2 ст. 105 УК РФ — прим. ред.)», — сообщил собеседник агентства. Ответ от свердловского СУ СК ожидается. Жестокое убийство произошло в ночь на 19 декабря 2024 года в двухэтажном доме в поселке Сокол. По версии следствия, Малышенко зарезал Овчинникову в порыве ярости. С ней он поругался, когда она попросила его убавить громкость на телевизоре. ЧП произошло на глазах у старшего сына. Его задержали и поместили в СИЗО. У него с Лизой одна совместная дочь, остальные — от бывшего мужа. Всю актуальную информацию о трагедии агентство собирает — в этом сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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