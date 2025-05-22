22 мая 2025

В Ноябрьске провели рейд по выявлению автохлама на улицах и дворах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе рейда нашли 17 разбитых и заброшенных машин (архивное фото)
В ходе рейда нашли 17 разбитых и заброшенных машин (архивное фото) Фото:

Сотрудники администрации Ноябрьска (ЯНАО) провели рейд по выявлению бесхозных и разбитых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«На улицах и во дворах и выявили 17 автомобилей, в том числе бесхозных, состояние которых исключает их эксплуатацию», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска. После проверки владельцы автомобилей получат административные штрафы.

Весь бесхозный транспорт будет вывезен на спецстоянки. Поиск заброшенных и неэксплуатируемых машин будет продолжен.

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Сотрудники администрации Ноябрьска (ЯНАО) провели рейд по выявлению бесхозных и разбитых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «На улицах и во дворах и выявили 17 автомобилей, в том числе бесхозных, состояние которых исключает их эксплуатацию», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска. После проверки владельцы автомобилей получат административные штрафы. Весь бесхозный транспорт будет вывезен на спецстоянки. Поиск заброшенных и неэксплуатируемых машин будет продолжен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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