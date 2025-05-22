В ходе рейда нашли 17 разбитых и заброшенных машин (архивное фото)
Сотрудники администрации Ноябрьска (ЯНАО) провели рейд по выявлению бесхозных и разбитых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«На улицах и во дворах и выявили 17 автомобилей, в том числе бесхозных, состояние которых исключает их эксплуатацию», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска. После проверки владельцы автомобилей получат административные штрафы.
Весь бесхозный транспорт будет вывезен на спецстоянки. Поиск заброшенных и неэксплуатируемых машин будет продолжен.
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