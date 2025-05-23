Политика Евросоюза не устраивает целяй ряд стран, поэтому в Европе назревает раскол. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU желание ЕС лишить Венгрию права голоса.
«В самом ЕС сейчас конечно наблюдаются определенные противоречия. Существует такой определенный мейнстрим еэсовский, который абсолютно, скажем, не нравится целому ряду европейский стран, которые являются сторонниками более самостоятельной политики, суверенной политики, которые являются сторонниками неущемления собственных интересов. На фоне этого эти противоречия растут. Это одно из проявлений этих противоречий», — заявил Песков.
Совет ЕС 27 мая планирует обсудить лишение Венгрии права голоса. Вероятно, еврочиновники хотят это сделать, руководствуясь положениями договора о ЕС, которые позволяют лишить государство права голоса в случае риска «серьезного нарушения ценностей, на которых основан Евросоюз».
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