Тренер «Трактора» Гру объяснил причину поражения в финале Кубка Гагарина

Тренер челябинского ХК «Трактор» Бенуа Гру объяснил поражение в финальной серии Кубка Гагарина низкой реализацией моментов. Также он предположил, что удача покинула «Трактор».
«В ключевых эпизодах „Локомотив“ сыграл лучше, у них была более высокая реализация. Также, полагаю, что в финале удача нас покинула. При этом я не хочу сказать, что „Локомотив“ завоевал кубок благодаря удаче. Это хорошая и сильная команда. Но нам чуть-чуть не повезло», — сообщил Гру.
В финальной серии «Трактор» уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 4:1. За сезон железнодорожники выиграли Кубок Открытия, Кубок Континента и Кубок Гагарина.
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