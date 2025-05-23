Тренер «Трактора» Гру объяснил причину поражения в финале Кубка Гагарина

Тренер «Трактора» Гру: в ключевых эпизодах соперники сыграли лучше
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Бенуа Гру подвел итоги плей-офф КХЛ
Бенуа Гру подвел итоги плей-офф КХЛ Фото:

Тренер челябинского ХК «Трактор» Бенуа Гру объяснил поражение в финальной серии Кубка Гагарина низкой реализацией моментов. Также он предположил, что удача покинула «Трактор».

«В ключевых эпизодах „Локомотив“ сыграл лучше, у них была более высокая реализация.  Также, полагаю, что в финале удача нас покинула. При этом я не хочу сказать, что „Локомотив“ завоевал кубок благодаря удаче. Это хорошая и сильная команда. Но нам чуть-чуть не повезло», — сообщил Гру.

В финальной серии «Трактор» уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 4:1. За сезон железнодорожники выиграли Кубок Открытия, Кубок Континента и Кубок Гагарина.

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Тренер челябинского ХК «Трактор» Бенуа Гру объяснил поражение в финальной серии Кубка Гагарина низкой реализацией моментов. Также он предположил, что удача покинула «Трактор». «В ключевых эпизодах „Локомотив“ сыграл лучше, у них была более высокая реализация.  Также, полагаю, что в финале удача нас покинула. При этом я не хочу сказать, что „Локомотив“ завоевал кубок благодаря удаче. Это хорошая и сильная команда. Но нам чуть-чуть не повезло», — сообщил Гру. В финальной серии «Трактор» уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 4:1. За сезон железнодорожники выиграли Кубок Открытия, Кубок Континента и Кубок Гагарина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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