Пентагон понизит статус управления по делам России и Украины

Министерство обороны США рассматривает возможность понижения статуса управления по делам России, Украины и Евразии. Это подразделение может быть интегрировано в более широкое управление по вопросам Европы и НАТО. Об этом сообщил американский оборонный портал Defense News.
«В рамках масштабной реорганизации политического аппарата Пентагона отдел, занимающийся вопросами России, Украины и Евразии, будет передан в ведение отдельного отдела, который занимается вопросами Европы и НАТО», — пишет портал Defense News. По информации издания, вероятность принятия такого решения нынешним руководством Минобороны США оценивается как высокая.
Источники Defense News отмечают, что понижение статуса не обязательно приведет к сокращению персонала или остановке работы управления. Однако аппаратный вес подразделения, его влияние на принятие решений и ресурсы могут существенно снизиться. Решение связано с изменением внешнеполитических приоритетов администрации президента США Дональда Трампа, а также с планируемой масштабной реорганизацией Пентагона под руководством министра обороны Пита Хегсета.
После начала полномасштабного конфликта в Украине в феврале 2022 года управление по делам России, Украины и Евразии стало одним из ключевых в структуре Пентагона. Через него координировалась организация поставок военной помощи Украине, а также формировалась международная поддержка. В частности, управление помогло создать группу представителей 50 стран, которые встречались 27 раз для сбора средств и координации помощи Украине.
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