Минюст пополнил реестр иноагентов новыми именами

Министерство юстиции РФ внесло в перечень иностранных агентов экс-директора Института научной информации по общественным наукам РАН Юрия Пивоварова, говорится в официальном заявлении ведомства. Также в реестр включили правозащитника Яна Рачинского, поэта Александра Смирнова (Дельфинова) и других.
«23 мая 2025 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <...> Ю.С. Пивоваров, Я.З. Рачинский», — говорится в заявлении Минюста на официальном сайте. Также в реестр иноагентов включены юрист Игорь Слабых, журналист Алексей Суханов, экономист Дмитрий Некрасов, писатель Анатолий Королев и поэт Александр Смирнов.
Причина подобного: распространение ими материалов иноагентов, фейков о деятельности властей России и военных страны. Также им вменяют выступление против проведения боевых действий на Украине.
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