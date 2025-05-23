Минюст пополнил реестр иноагентов новыми именами

Минюст включил в реестр иноагентов политолога Юрия Пивоварова
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Пивоварова включили в реестр иноагентов
Пивоварова включили в реестр иноагентов Фото:

Министерство юстиции РФ внесло в перечень иностранных агентов экс-директора Института научной информации по общественным наукам РАН Юрия Пивоварова, говорится в официальном заявлении ведомства. Также в реестр включили правозащитника Яна Рачинского, поэта Александра Смирнова (Дельфинова) и других.

«23 мая 2025 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <...> Ю.С. Пивоваров, Я.З. Рачинский», — говорится в заявлении Минюста на официальном сайте. Также в реестр иноагентов включены юрист Игорь Слабых, журналист Алексей Суханов, экономист Дмитрий Некрасов, писатель Анатолий Королев и поэт Александр Смирнов. 

Причина подобного: распространение ими материалов иноагентов, фейков о деятельности властей России и военных страны. Также им вменяют выступление против проведения боевых действий на Украине. 

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Министерство юстиции РФ внесло в перечень иностранных агентов экс-директора Института научной информации по общественным наукам РАН Юрия Пивоварова, говорится в официальном заявлении ведомства. Также в реестр включили правозащитника Яна Рачинского, поэта Александра Смирнова (Дельфинова) и других. «23 мая 2025 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <...> Ю.С. Пивоваров, Я.З. Рачинский», — говорится в заявлении Минюста на официальном сайте. Также в реестр иноагентов включены юрист Игорь Слабых, журналист Алексей Суханов, экономист Дмитрий Некрасов, писатель Анатолий Королев и поэт Александр Смирнов.  Причина подобного: распространение ими материалов иноагентов, фейков о деятельности властей России и военных страны. Также им вменяют выступление против проведения боевых действий на Украине. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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