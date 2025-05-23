23 мая 2025

Челябинцам предлагают купить недостроенную базу отдыха на берегу озера. Скрин

Базу отдыха на озере Большой Еланчик продают за 15 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Недострои располагаются на берегу водоема
Недострои располагаются на берегу водоема Фото:

В Чебаркульском районе Челябинской области на берегу озера Большой Еланчик выставили на продажу недостроенную базу отдыха. Объект представляет собой два здания общей площадью более 600 квадратных метров. Их стоимость — 15 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений.

«Продаются два объекта незавершенного строительства (300 и 360 кв. метров), расположенные на берегу озера Большой Еланчик, на бывшей базе отдыха „Березовая роща“ в Чебаркульском районе. Нежилое помещение из шлакоблока, облицованное кирпичом, степень готовности — 96%. Второе — степень готовности объекта незавершенного строительства 59%. В собственности на основании договора купли-продажи», — говорится на сайте «Авито».

Также автор объявления уточнил, что здания располагаются на участке площадью 4560 квадратных метров, который находится в долгосрочной аренде. На территории имеется артезианская скважина глубиной 80 метров, а также электроснабжение мощностью 20 кВт.

Как сообщало URA.RU ранее, в Магнитогорске за 99,9 млн рублей на продажу выставили действующую базу отдыха, расположенную на берегу Верхнеуральского водохранилища. Земельный участок площадью в три гектара находится в собственности, а сам комплекс состоит из десяти строений.

На озере Бoльшой Eлaнчик расположено два острова и один полуостров
На озере Бoльшой Eлaнчик расположено два острова и один полуостров
Фото:

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В Чебаркульском районе Челябинской области на берегу озера Большой Еланчик выставили на продажу недостроенную базу отдыха. Объект представляет собой два здания общей площадью более 600 квадратных метров. Их стоимость — 15 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений. «Продаются два объекта незавершенного строительства (300 и 360 кв. метров), расположенные на берегу озера Большой Еланчик, на бывшей базе отдыха „Березовая роща“ в Чебаркульском районе. Нежилое помещение из шлакоблока, облицованное кирпичом, степень готовности — 96%. Второе — степень готовности объекта незавершенного строительства 59%. В собственности на основании договора купли-продажи», — говорится на сайте «Авито». Также автор объявления уточнил, что здания располагаются на участке площадью 4560 квадратных метров, который находится в долгосрочной аренде. На территории имеется артезианская скважина глубиной 80 метров, а также электроснабжение мощностью 20 кВт. Как сообщало URA.RU ранее, в Магнитогорске за 99,9 млн рублей на продажу выставили действующую базу отдыха, расположенную на берегу Верхнеуральского водохранилища. Земельный участок площадью в три гектара находится в собственности, а сам комплекс состоит из десяти строений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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