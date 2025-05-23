В Чебаркульском районе Челябинской области на берегу озера Большой Еланчик выставили на продажу недостроенную базу отдыха. Объект представляет собой два здания общей площадью более 600 квадратных метров. Их стоимость — 15 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений.
«Продаются два объекта незавершенного строительства (300 и 360 кв. метров), расположенные на берегу озера Большой Еланчик, на бывшей базе отдыха „Березовая роща“ в Чебаркульском районе. Нежилое помещение из шлакоблока, облицованное кирпичом, степень готовности — 96%. Второе — степень готовности объекта незавершенного строительства 59%. В собственности на основании договора купли-продажи», — говорится на сайте «Авито».
Также автор объявления уточнил, что здания располагаются на участке площадью 4560 квадратных метров, который находится в долгосрочной аренде. На территории имеется артезианская скважина глубиной 80 метров, а также электроснабжение мощностью 20 кВт.
Как сообщало URA.RU ранее, в Магнитогорске за 99,9 млн рублей на продажу выставили действующую базу отдыха, расположенную на берегу Верхнеуральского водохранилища. Земельный участок площадью в три гектара находится в собственности, а сам комплекс состоит из десяти строений.
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